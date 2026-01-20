Slušaj vest

Snimci koji kruže na Telegramu prikazuju "suđenje u polju"dvojici ruskih vojnika optuženih da su pušili komandirovu marihuanu. Obojica su potom zalepljena trakom za drveće usred šume prekrivene snegom, na temperaturama koje su padale i do - 20°C.

Njih dvojica - jedan samo u donjem vešu, drugi u majici dugih rukava i donjem vešu - vide se kako drhte od hladnoće dok trpe kaznu.

Zloupotreba droga, uz rašireni alkoholizam, česta je među ruskim borcima u pokušaju da otupе na užase rata - otkinute udove, otvorene rane, smrt.

Isto tako su česte i svirepe kazne za svako "nedolično ponašanje".

- Ej, svinje, pušili ste komandirovu travu. To je bila Viperova trava, vi je**** svinje - govori muškarac koji snima mučenje.

Obojici se zatim naređuje da "stoje tu i smrzavaju se", dok tela nastavljaju nekontrolisano da im drhte.

Ukrajinski vojni analitičar i bloger Jurij Butusov rekao je da snimak prikazuje "poljsko mučenje", u kojem su ruske snage "obučene da se međusobno tretiraju kao životinje, kako bi kasnije sve druge ljude tretirali kao životinje".

1/6 Vidi galeriju Kažnjavanje ruskih vojnika od strane saboraca i nadređenih u Ukrajini. Foto: Printscreen/Telegram

Upozorio je da su do trenutka snimanja dvojica već izvesno vreme bila vezana na hladnoći. Ovakva praksa deo je mučnog niza zlostavljanja na bojištu, zabeleženih ili ukrajinskim nadzornim dronovima ili od strane ruskih vojnika, a potom širenih društvenim mrežama. Sve to oslikava sofisticirane metode torture unutar redova.

Od početka ruske invazije punog obima na Ukrajinu, kružili su izveštaji o vojnicima koje su ubili sopstveni saborci. Kazne za odbijanje borbe i opijanje u rovovima kreću se od vezivanja za drvo i ostavljanja na milost sudbini, do likvidacije na licu mesta.

Tela se potom bacaju u reke ili plitke masovne grobnice, dok komandiri prijavljuju da su "poginuli u borbi".

Istraga portala Verstka iz oktobra prošle godine otkrila je da su egzekucije i mučenja u ruskoj vojsci sve češće vođena ličnim obračunima između vojnika i komandanata.

- Momak iz mog voda jednostavno je pretučen na smrt na podu jer je pio vodku posle borbene misije - rekao je jedan izvor.

- Tako smo proveli mesec dana na frontu bez hrane. Pili smo vodu iz bara, spavali u vodi i govnima, a onda smo izašli da se opustimo, kao odrasli ljudi, malo popili i počeli su da nas maltretiraju kao stoku, klinac je pukao - stoji u ispovesti.

Kremlj je više puta odbacio optužbe o nedisciplini, tvrdeći da su takvi problemi zapravo rasprostranjeni u ukrajinskoj vojsci.

Ruska svirepost, međutim, ne pogađa samo njihove redove.

Britanski "San" je izveštavao o više slučajeva u kojima su ukrajinski zarobljenici pogubljeni mačem ili im je na kožu žigosano "Slava Rusiji".

Ukrajinski ratni zarobljenik Andrij Pereverzev, zarobljen u februaru 2024. na bojištu nakon teškog ranjavanja, otkrio je da je brutalno mučen. Govoreći prvi put o svom iskustvu u junu, Pereverzev je rekao da su ga ruski vojnici mučili strujom kako bi izvukli informacije.

- Nekoliko puta su mi puštali struju u otvorene rane i počeo sam ponovo da gubim svest. Skinuli su me, proveravali rane. Zadnjica mi je bila rasturena - prisetio se.

- Tri udarca u glavu punom plastičnom flašom od pet litara. Ruke su mi bile vezane, oči prekrivene. To je bio njihov "doček". Pao sam, izgubio svest. Nekoliko puta su mi puštali struju u otvorene rane - kaže Pereverzev.