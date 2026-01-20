Slušaj vest

Stravična nesreća se dogodila na gradilištu u Baden-Virtembergu, u Nemačkoj, gde je meštanin pronašao mladića kako leži teško povređen u iskopanoj jami — nabijen na metalne šipke.

Naime, meštanin je čuo pozive za pomoć, a kad je stigao zatekao je jeziv prizor. Hitna pomoć je stigla oko 21.45 časova, a mladić (28) koji je pronađen je u kritičnom stanju.



Muškarac je bio nabijen na nekoliko armaturnih šipki u temeljnoj ploči. Ležao je u iskopnoj jami i zadobio je teške povrede. Pored policije, stigla je i služba hitne pomoći i dobrovoljna vatrogasna jedinica da izvuku povređenog čoveka. Policija je od tada izvestila da njegov život više nije u opasnosti.

- Kako je 28-godišnjak zadobio ove povrede predmet je tekuće istrage Odeljenja za kriminalističke istrage Manhajma - rekao je portparol policije u ponedeljak. Slučaj zbunjuje istražitelje – ali postoji neobična sumnja.

Sumnja na neovlašćeni skok padobranom

Kako je sada otkriveno, istražitelji ne isključuju mogućnost da je muškarac možda izvršio neovlašćeni skok padobranom.

Portparol policije je potvrdio da je to mogućnost. Policija je odbila da komentariše da li je padobran pronađen u jami za iskop ili da li je muškarac nosio padobranski pojas.

Istraga je u toku.