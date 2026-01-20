JEZIVA TRAGEDIJA, DEVOJČICA (2) SE UGUŠILA DOK JE JELA: Zagrcnula se kobasicom, lekari je reanimirali preko sat vremena, nesrećnom detetu nije bilo spasa!
Teška tragedija pogodila je italijanski grad Vibo Valentija, gde je dvogodišnja devojčica preminula nakon što se ugušila zalogajem hrane u porodičnom domu. Prema prvim informacijama, sumnja se da je progutala komad kobasice koji joj je zagušio disajne puteve.
Roditelji su odmah reagovali i odvezli dete u lokalnu hitnu pomoć, ali je po dolasku u bolnicu njeno stanje bilo izuzetno ozbiljno. U urgentnom centru medicinsko osoblje je konstatovalo srčani zastoj i odmah započelo reanimaciju.
Lekari i medicinske sestre pokušavali su više od sat vremena da spasu život devojčice, ali uprkos svim naporima, dete je preminulo.
Italijanski mediji navode da bi u narednim satima mogla biti pokrenuta istraga kako bi se utvrdile tačne okolnosti nesreće i eventualna odgovornost.
(Kurir.rs/ansa.it)