Sklonost američkog predsednika Donalda Trampa da objavljuje skrinšotove privatnih poruka koje razmenjuje sa predsednicima i premijerima, umesto da se zadovolji uobičajenim, sterilnim saopštenjima o razgovorima među liderima, pruža izvanredan uvid u to kako svetski lideri pokušavaju da pridobiju Trampa.

Primer za to je poruka koju je Tramp rano jutros podelio sa javnošću, a koju mu je poslao francuski predsednik Emanuel Makron. Jelisejska palata potvrdila je da je poruka autentična.

U njoj Makron navodi da ne razume američku strategiju u vezi sa Grenlandom, koji Tramp preti da preuzme nauštrb transatlantskih odnosa. Francuski predsednik takođe predlaže organizovanje sastanka grupe G7 u Parizu – nakon što Tramp napusti Davos, gde učestvuje na ovogodišnjemSvetskom ekonomskom forumu – uz mogućnost susreta sa još nekoliko ključnih aktera sa strane, uključujući i Ruse. Na kraju, Makron poziva Trampa na večeru u Parizu u četvrtak.

Poruka na prvi pogled deluje jednostavno, ali Makronovo laskanje Trampovom egu i ambicijama otkriva dublji podtekst o stanju današnjeg geopolitičkog poretka, piše Politico.

Foto: Printscreen/X

Šta je rekao?

„Moj prijatelju“

Šta je mislio?

Francuski predsednik Trampa naziva „svojim prijateljem“, što je činio i javno. Neki njihovi susreti zaista su protekli dobro. Ipak, njihov odnos je, u najboljem slučaju, promenljiv – obeležen čvrstim rukovanjima, Trampovim podbadanjima Makronovih diplomatskih inicijativa i nesuglasicama oko energetike.

Sinoć američki predsednik nije pokazao naročitu naklonost prema Makronu nakon što je ovaj odbio da se pridruži Vašingtonovom „Odboru za mir“ za tranziciju u Gazi.

„Pa, niko ga ni ne želi jer će vrlo brzo otići“, rekao je Tramp novinarima. Zatim je zapretio uvođenjem carina od 200 odsto na francuska vina i šampanjce.

Šta je rekao?

„Potpuno smo usklađeni oko Sirije“

Šta je mislio?

Sirija je, bez sumnje, jedno od područja saglasnosti dvojice lidera. Obojica podržavaju bivšeg pripadnika Al Kaide, Ahmeda al Šaraua, kao lidera Sirije, uprkos nerešenim pitanjima pomirenja različitih zajednica u zemlji.

Isticanje Sirije dobar je način da se premoste brojna druga neslaganja između Trampa i Makrona: američka podrška krajnje desnim pokretima u Evropi, Makronova želja za strožom regulacijom tehnoloških giganata, rat Izraela i Gaze, klimatske promene i uloga Ujedinjenih nacija, da pomenemo samo neka.

Šta je rekao?

„Možemo učiniti velike stvari u vezi s Iranom“

Šta je mislio?

Još jedno područje u kojem se Pariz i Vašington slažu – makar delimično. Zemlje G7 zapretile su Iranu sankcijama ukoliko se nastavi krvavi obračun s demonstrantima u Teheranu, a Evropska unija razmatra dodatne mere.

Ipak, postoje i ozbiljne razlike. Francuska ne podržava bombardovanje Irana, čime je Tramp više puta pretio. Treba podsetiti da je upravo Pariz učestvovao u sklapanju nuklearnog sporazuma s Iranom, iz kojeg je Tramp povukao SAD tokom svog prvog mandata.

Šta je rekao?

„Ne razumem šta radiš s Grenlandom“

Šta je mislio?

Ovo je Makronov najblaži, gotovo eufemistički izraz u direktnoj komunikaciji s Trampom o temi koja trenutno potresa globalni poredak.

Francuska je javno bila znatno oštrija u reakcijama na Trampove pretnje carinama evropskim saveznicima koji ne podržavaju njegove planove oko Grenlanda. Makron je zagovarao aktiviranje evropskog Instrumenta protiv prinude, takozvane „trgovinske bazuke“, dok su drugi lideri, poput nemačkog kancelara Fridriha Merca, pozivali da se diplomatiji pruži šansa.

Francuska je takođe poslala manji kontingent vojnika na Grenland i planira raspoređivanje kopnenih, pomorskih i vazdušnih snaga, iako detalji još nisu poznati.

Šta je rekao?

„Mogu da organizujem sastanak G7 nakon Davosa u Parizu u četvrtak popodne“

Šta je mislio?

Vreme je ključno.

Ako je Makron poruku poslao u ponedeljak – kako je Politicu potvrdio visoki francuski zvaničnik – tada je predložio sastanak koji se direktno preklapa s vanrednim samitom lidera EU u Briselu u četvrtak uveče, što može ostaviti utisak nejedinstva unutar Unije.

Makronov poziv takođe otvara pitanje gde tražiti rešenja kada transatlantski odnosi zapadnu u krizu.

Evropska unija je glavni okvir za odgovor na Trampove pretnje carinama, ali u njoj nema Ujedinjenog Kraljevstva, koje igra ključnu ulogu u bezbednosnim garancijama za Ukrajinu i raspravama o bezbednosti Grenlanda.

Francuska verovatno predlaže format G7 jer trenutno predsedava tom grupom i zato što ona uključuje važne arktičke aktere poput Ujedinjenog Kraljevstva i Kanade.

NATO je tradicionalno glavni forum za raspravu o evropskoj odbrani i bezbednosti, ali nije osmišljen za situaciju u kojoj jedna članica preti drugoj.

Šta je rekao?

„Mogu da pozovem Ukrajince, Dance, Sirijce i Ruse sa strane“

Šta je mislio?

Makronova očigledna spremnost da na sastanak G7 u Parizu, makar na marginama, pozove i Ruse zajedno s Ukrajincima i Dancima, verovatno će izazvati zabrinutost među Evropljanima.

Francuski predsednik je više puta rekao da bi Evropa trebalo da obnovi dijalog s ruskim predsednikom Vladimirom Putinom nakon mirovnih pregovora između SAD, Ukrajine i Rusije. Međutim, Evropljani su podeljeni oko toga ko bi trebalo da vodi te pregovore i da li treba imenovati posebnog evropskog izaslanika, dok Rusija nastavlja s nemilosrdnim bombardovanjem Ukrajine.

Pozivanje Rusa, čak i na marginama sastanka G7 u Parizu, može se protumačiti kao pokušaj rehabilitacije Moskve pre nego što je Putin pokazao bilo kakvu ozbiljnu volju za mirovne pregovore. To je rizična opklada.

Šta je rekao?

„Večerajmo zajedno u Parizu u četvrtak pre nego što se vratiš u SAD“

Šta je mislio?

Dobra večera u Parizu možda je put do Trampovog srca. Evropljani su primetili da protokol, pompa i ceremonija američkog predsednika dovode u dobro raspoloženje.

Prošlogodišnji samit NATO-a u Hagu smatran je uspešnim primerom „umiljavanja Trampu“, uz obilje laskanja i druženja s kraljevskim porodicama.