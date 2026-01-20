Slušaj vest

Francuski predsednik Emanuel Makron izašao je danas da se obrati Svetskom ekonomskom forumu u Davosu, u Švajcarskoj, noseći plave pilotske sunčane naočare sa ogledalima tokom svog govora.

Prvi put je nosio naočare za sunce prošle nedelje na sastancima u Parizu.

Njegov izbor naočara mogao bi biti povezan sa problemom koji je bio očigledan u ranijem novogodišnjem obraćanju francuskoj vojsci 15. januara, gde je njegovo grimizno crveno, iritirano oko bilo u potpunosti vidljivo.

Predsednik je slegnuo ramenima svoj problem sa očima.

„Moram vas zamoliti da mi izvinite zbog ružnog izgleda oka“, rekao je okupljenim vojnicima.

„To je nešto potpuno bezopasno. Jednostavno to posmatrajte kao nenamerni znak priznanja 'tigrovom oku' za početak godine. Za one koji razumeju referencu, to je znak odlučnosti. I ona je apsolutna“, našalio se Makron očito aludirajući na poznatu pesmu "Eye of the Tiger" američkog rok benda Survivor, koja je bila glavna tema filma Roki III iz 1982. godine sa Silvesterom Staloneom u glavnoj ulozi.

U svom govoru Makron se osvrnuo na ključne izazove pred francuskom vojskom u 2026. godini, od ubrzanog naoružavanja Francuske i nastavka podrške Ukrajini, do odluke o slanju trupa na Grenlandkao znak podrške Danskoj.