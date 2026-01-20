Slušaj vest

Jedna žena je doživela nesnosne bolove i prošla kroz agoniju nakon što je ginekologzaboravio četkicu u njenom organu, usled čega je bila primorana da se podvrgne hitnoj operaciji.

Prema lokalnim izvorima u Rusiji, 32-godišnjakinja, čiji identitet nije otkriven javnosti, otišla je na pregled kod ginekologa u privatnoj klinici. Tokom pregleda, lekar je navodno uzeo struganje grlića materice koristeći plastični štapić sa metalnom četkicom na kraju.

Odmah nakon pregleda, žrtva je počela da se oseća loše. Prema ruskom novinskom Telegram kanalu "Baza", dobila je temperaturu i osetila bolove u donjem delu stomaka.

Pacijentkinja je potom hitno vraćena u kliniku, gde je ultrazvučni pregled otkrio strani predmet u njenoj materici. Međutim, lekar je to odbacio, sugerišući da je u pitanju kontraceptivna spirala. Međutim, žrtvi navodno nikada nije bila postavljena ova vrsta kontracepcije. U drugoj medicinskoj ustanovi, žena je primljena na hitnu operaciju.

Tada je otkriveno da je prethodni ginekolog ostavio istu četkicu sa instrumenta u njoj. Jurij Kirilenkov, predstavnik žrtve, smatra da ginekolog nije mogao da ne primeti da se deo instrumenta odlomio.

Kirilenkov je stoga sugerisao da je lekar ćutao o grešci. Žrtva i njen advokat sada traže odštetu od klinike i insistiraju na pokretanju krivičnog postupka.

U međuvremenu, rukovodstvo medicinske ustanove navodno prebacuje svu krivicu na proizvođače onoga što su nazvali neispravnim instrumentom. Za sada je klinika spremna da nadoknadi samo deo odštete.

U pojedinim evropskim državama slučajno zadržavanje medicinskih instrumenata unutar pacijenta zvanično je klasifikovano kao "događaj koji se nikada ne dešava", navode advokati.

Ovaj termin se koristi za označavanje grešaka koje su toliko ozbiljne i sprečive da se nikada ne bi trebalo dogoditi ako se pravilno poštuju utvrđene bezbednosne procedure.