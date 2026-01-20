Slušaj vest

Gradonačelnik Kijeva, Vitalij Kličko, izjavio je danas da je više od pola miliona stanovnika pobeglo iz prestonice nakon što ih je pozvao da se privremeno presele zbog ruskih napada na ključnu e

On je precizirao da je oko 600.000 ljudi odgovorilo na njegov apel od 9. januara, nakon što su dronovi i rakete prekinuli snabdevanje strujom, vodom i grejanjem u velikim delovima grada, dok su temperature padale i do minus 20 stepeni Celzijusa, prenosi AFP. Tokom intervjua, uz zvuke sirena za vazdušnu uzbunu, Kličko je rekao da se broj stanovnika značajno smanjio. „Ne mogu svi da napuste grad, ali trenutno je broj stanovnika manji“, naveo je, dodajući da je prestonica od oko 3,6 miliona ljudi izgubila oko 600.000 stanovnika.

1/15 Vidi galeriju Kijev bez grejanja i struje Foto: Danylo Antoniuk/AP

„Temperatura je skoro minus 20. Putin to koristi“

„Temperatura je skoro minus 20, a Putin to koristi da slomi otpor, gurne ljude u depresiju i stvori društvenu napetost“, rekao je Kličko, aludirajući na ruskog predsednika Vladimira Putina. Gradonačelnik je ponovo pozvao one koji imaju alternativni smeštaj da napuste grad kako bi se smanjio pritisak na elektroenergetski sistem Kijeva.

Napadi na infrastrukturu u toku

Napadi ruskih dronova i raketa 9. januara ostavili su oko polovinu stambenih zgrada u Kijevu, odnosno oko 6.000 zgrada, bez grejanja. Od tada su usledili i novi napadi, uključujući i jedan noć pre intervjua, kada su stotine hiljada ljudi ponovo ostale bez struje, grejanja i vode.

Dugotrajni nestanci struje postali su svakodnevica otkako su ruske snage 2022. godine počele sistematski da gađaju ukrajinsku energetsku infrastrukturu.

Neki stanovnici sada imaju samo jedan ili dva sata struje dnevno, ako je uopšte imaju.

Novinari AFP-a primetili su zatvorene prodavnice i restorane zbog nestanka struje, neispravne semafore i ugašenu uličnu rasvetu u pojedinim delovima grada.

1/7 Vidi galeriju Ukrajina Kijev Lavov Foto: Evgeniy Maloletka/AP, Efrem Lukatsky/AP

„Borimo se da preživimo“

„Možete zamisliti kakav je život bez struje i vode. Ne možete da se istuširate, radijatori su hladni. Situacija je veoma kritična“, rekao je gradonačelnik. „Borimo se da preživimo i trudimo se da ljudima obezbedimo osnovne usluge – grejanje, vodu, struju“, dodao je.

Kličko, bivši svetski šampion u boksu koji je na funkciji od 2014. godine, našao se pod kritikama iz predsedničke kancelarije zbog reakcije grada na napade.

Rešenje energetskog problema