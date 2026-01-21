Slušaj vest

Centralna komanda vojske SAD objavila je danas da je pojačala kapacitete avijacije na Bliskom istoku, tokom stalnih tenzija sa Iranom, javlja Tajms of Izrael.

"Prisustvo F-15 poboljšava borbenu gotovost i promoviše regionalnu bezbednost i stabilnost", navela je Centralna komanda na zvaničnom profilu na društvenoj mreži Iks, uz priloženu fotografiju lovca F-15.

F-15

Komanda je navela da je avion na fotografiji sleteo 18. januara u neimenovanu bazu na Bliskom istoku, i da pripada 494. lovačkoj eskadrili.

Američka vojska

Ista eskadrila bila je raspoređena na Bliski istok u aprilu 2024. godine, radi odgovora na iranski napad dronovima i projektilima na Izrael, piše Tajms of Izrael.

Centralna komanda SAD zadužena je za Bliski istok, uključujući Egipat i Afriku, Srednju Aziju i delove Južne Azije.

Prošle sedmice u petak, američka RTV mreža Ej-Bi-Si (ABC) javila je da se očekuje da će Pentagon poslati dodatnu vojnu silu na Bliski istok, pozivajući se na više neimenovanih izvora.

Oni su naveli da je moguće da će u regiju stići i udarnu grupa sa nosačem aviona "Linkoln".



