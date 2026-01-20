Slušaj vest

Telo Federike Torzulo (41) pronađeno je trideset kilometara od Rima, a prema novim informacijama iz istrage,ubijena je sa 23 ubodne rane, od kojih je prvu zadobila na desnoj strani vrata.

Žrtva je pokušala da se brani, o čemu svedoče najmanje četiri odbrambene rane.

To je utvrđeno obdukcijom sprovedenom u Institutu za sudsku medicinu u Rimu, piše "Il Mesađero".

Telo žene, koju su karabinjeri pronašli potpuno nago na zemljištu u blizini preduzeća njenog supruga Klaudija Karlomanja, imalo je amputiranu levu nogu u visini butine.

Prema nalazima,amputacija je izvršena mehaničkom lopatom koja je korišćena i za zakopavanje tela.

Tokom obdukcije, pronađene su opekotine na licu, vratu i gornjem delu grudnog koša, koji je bio zgnječen, kao i teške povrede karlice i stomaka.

Veruje se da je oružje ubistva nož sa dve oštrice. Slede histološki i hemijsko-toksikološki testovi, čiji se rezultati očekuju za 90 dana. Obdukciji su prisustvovali predstavnici tužilaštva i porodice žrtve, kao i stručnjaci koje je angažovao staratelj sina žrtve i odbrana muža.

Federika Torzulo sa suprugom Foto: Printscreen Facebook

Optuženi muž, u Italiji za femicid ide u zatvor — doživotno

U međuvremenu, tužilaštvo u Čivitavekiji optužuje supruga Klaudija Karlomanja za femicid i skrivanje tela. Ročište za potvrđivanje hapšenja zakazano je za sutra u 11 časova u zatvoru u Čivitavekiji. Karlomanjo se juče branio pred tužiocima ćutanjem. Istražitelji sada pokušavaju da dobiju priznanje, utvrde motiv i preciznu dinamiku događaja i pronađu oružje koje još nije pronađeno.

Prema italijanskom krivičnom zakoniku (posebno nakon uvođenja zakona "Codice Rosso" 2019. godine), kazna za ubistvo supružnika ili vanbračnog partnera (femicid) je doživotni zatvor.

Italija je pooštrila zakone tako da se olakšavajuće okolnosti koje bi značajno smanjile kaznu ne mogu primeniti na takve zločine, a postupci su ubrzani kako bi se žrtve i njihove porodice brže nadoknadili šteti. Uz optužbu za skrivanje tela, Karlomanja se suočava sa najstrožom mogućom sankcijom poznatom italijanskom pravnom sistemu.