Slušaj vest

Stanovnici i posetioci Malte jutros su se probudili u pravom haosu nakon što je oluja Hari, koja već drugi dan ne jenjava, ostavila pustoš širom ostrva.

Olujni vetar i dalje ne popušta, a najteže su pogođena mesta poput Marsaskale, Slijeme i Birzebudže, gde su oštećene brojne zgrade i iščupana stabla.

Većina građana je, srećom, poslušala savete da ostanu u svojim domovima, ali oni koji su jutros ipak morali da izađu zatekli su ulice prekrivene krhotinama, granjem i raznim otpadom.

Trotoari i putevi zaleđeni

Mnoga deca na Malti prvi put su videla bele ulice svojih gradova, ali nisu imala sreće da uživaju u snegu - umesto toga, kolovozi i trotoari bili su prekriveni ledom nastalim od grada.

Civilna zaštita imala je pune ruke posla. Prema zvaničnim podacima, intervenisali su zbog 42 oborena stabla, uklanjali razne prepreke sa saobraćajnica, rešavali probleme sa opasnim reklamnim panoima, gasili požare i ispumpavali vodu iz podruma.

U sličnoj situaciji nalazi se i južna Italija, gde je lokalno palo između 200 i 300 litara kiše po kvadratnom metru.