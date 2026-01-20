Slušaj vest

Sirijska vojska je danas saopštila da su stražari Sirijskih demokratskih snaga (SDF), predvođenih Kurdima, napustili logor na severoistoku Sirije gde su hiljade ljudi povezanih sa Islamskom državom (IS), omogućivši tako pritvorenicima da pobegnu.

U kampu Al-Hol uglavnom su žene i deca, članovi porodica pripadnika IS.

Hiljade optuženih militanata IS je u drugim zatvorima na severoistoku Sirije.

Kurdi napuštaju Deir Hafer, sirijska vojska nadire ka Eufratu

SDF su saopštile da su u blizini kampa Al-Hol ;u toku borbe s frakcijama povezanim s Vladom Sirije.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Sirije je ranije saopštilo da je 120 pripadnika IS pobeglo iz zatvora na severu Sirije.