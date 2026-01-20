Sirijska vojska tvrdi da su kurdske snage napustile logor na severoistoku Sirije, omogućivši bekstvo ljudi povezanih sa IS
ŠOKANTNE OPTUŽBE IZ DAMASKA: Kurdi pustili hiljade džihadista IS da pobegnu iz zatvora?!
Sirijska vojska je danas saopštila da su stražari Sirijskih demokratskih snaga (SDF), predvođenih Kurdima, napustili logor na severoistoku Sirije gde su hiljade ljudi povezanih sa Islamskom državom (IS), omogućivši tako pritvorenicima da pobegnu.
U kampu Al-Hol uglavnom su žene i deca, članovi porodica pripadnika IS.
Hiljade optuženih militanata IS je u drugim zatvorima na severoistoku Sirije.
Kurdi napuštaju Deir Hafer, sirijska vojska nadire ka Eufratu Foto: screenshot X
SDF su saopštile da su u blizini kampa Al-Hol ;u toku borbe s frakcijama povezanim s Vladom Sirije.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Sirije je ranije saopštilo da je 120 pripadnika IS pobeglo iz zatvora na severu Sirije.
(Kurir.rs/Beta)
