Slušaj vest

Prema izveštajima očevidaca i snimcima objavljenim na društvenim mrežama, ruska protivvazdušna raketa pogodila je stambenu zgradu.

Incident se dogodio tokom ukrajinskog napada dronom, na koji su ruske vlasti upozorile izdajući višestruka upozorenja o raketama za region, piše Kijevski independent.

Stanovnici su prijavili eksplozije tokom noći, a ruski Telegram kanali su objavili snimke koji prikazuju protivvazdušnu odbranu koja deluje iznad grada. Jedan video navodno prikazuje trenutak kada ruska protivvazdušna raketa pada na grad.

Tvrdnje ruske vlade

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je tokom noći oborilo 48 ukrajinskih dronova, bez preciziranja ukupnog broja lansiranih dronova. Gradonačelnik Rostova na Donu, Aleksandar Skrâbin, potvrdio je požar u stanu, ali je rekao da je izazvan ostacima ukrajinskog drona.

U međuvremenu, guverner Rostovske oblasti, Jurij Sljusar, izvestio je da je jedan čovek poginuo nakon što se stan zapalio, a četiri osobe, uključujući četvorogodišnje dete, povređene su u Rostovu na Donu i njegovim predgrađima.

Kontekst napada

Okolnosti incidenta nisu razjašnjene. Ruske snage su ranije slučajno pogodile ciljeve na sopstvenoj teritoriji odbijajući ukrajinske vazdušne napade, dok je Kijev optužio Moskvu da organizuje operacije pod lažnom zastavom kako bi širila dezinformacije.