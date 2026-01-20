Slušaj vest

Svi objekti Černobiljske nuklearne elektrane ponovo su povezani na jedinstvenu elektroenergetsku mrežu Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo energetike.

Tokom napada 20. januara, ruske snage pogodile su ključne čvorove energetske infrastrukture koji snabdevaju električnom energijom objekte unutar zone isključenja Černobilja.

„Zahvaljujući koordinisanom radu energetičara, svi objekti Državnog specijalizovanog preduzeća 'Černobiljska nuklearna elektrana', uključujući Novi bezbedni konfajnment i skladišta istrošenog nuklearnog goriva, ponovo se napajaju iz Jedinstvenog energetskog sistema Ukrajine u normalnom režimu. Nivoi zračenja na industrijskom lokalitetu i u zoni isključenja ne prelaze kontrolne granice“, navodi se u saopštenju.

Ministarstvo je naglasilo da trenutno ne postoji direktna pretnja po stanovništvo ili životnu sredinu, dok energetski radnici i osoblje elektrane nastavljaju da pažljivo prate situaciju pojačanim režimom.

„Takve akcije agresora su apsolutno neprihvatljive. To je grubo i cinično kršenje svih osnovnih principa nuklearne i radijacione bezbednosti“, navodi Ministarstvo energetike.

Ukrajinska strana insistira na sazivanju vanrednog sastanka Upravnog odbora IAEA kako bi se procenile posledice ruskih napada na energetski sistem zemlje. O tome su se dogovorili prvi potpredsednik vlade i ministar energetike Denis Šmigalj i generalni direktor IAEA Rafael Grosi.