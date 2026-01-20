Slušaj vest

Kamera za nadzor snimila je neidentifikovanu ženu u austrijskom regionu Burgenland kako ostavlja svoju novorođenu bebu pored kante za smeće. Beba nije preživela.

Osumnjičena je viđena kako izlazi iz autobusa na graničnom prelazu Nikelsdorf oko 9 časova ujutru u nedelju.

Autobus je putovao iz Rumunije. Vozač joj je pomogao da nosi crnu sportsku torbu. Ona je izašla i ušla u mrtvi ugao kamere, ali se zatim vratila nekoliko minuta kasnije i ostavila torbu pored kante za smeće.

Telo novorođenčeta, sakriveno u torbi, pronašli su putnici nekoliko sati kasnije. Veruje se da se devojčica smrzla zbog niskih temperatura. Prema lokalnoj policiji, sumnja se da se radilo o tajnom porođaju i da je osumnjičeni negovatelj.

Devojčica je već bila mrtva kada je stigla hitna pomoć, a naložena je obdukcija kako bi se utvrdili detalji zločina. Pokrenuta je i istraga ubistva, saopštila je u utorak pokrajinska policija Burgenlanda.