Slušaj vest

Kamera za nadzor snimila je neidentifikovanu ženu u austrijskom regionu Burgenland kako ostavlja svoju novorođenu bebu pored kante za smeće. Beba nije preživela.

Osumnjičena je viđena kako izlazi iz autobusa na graničnom prelazu Nikelsdorf oko 9 časova ujutru u nedelju.

Autobus je putovao iz Rumunije. Vozač joj je pomogao da nosi crnu sportsku torbu. Ona je izašla i ušla u mrtvi ugao kamere, ali se zatim vratila nekoliko minuta kasnije i ostavila torbu pored kante za smeće.

Telo novorođenčeta, sakriveno u torbi, pronašli su putnici nekoliko sati kasnije. Veruje se da se devojčica smrzla zbog niskih temperatura. Prema lokalnoj policiji, sumnja se da se radilo o tajnom porođaju i da je osumnjičeni negovatelj.

Devojčica je već bila mrtva kada je stigla hitna pomoć, a naložena je obdukcija kako bi se utvrdili detalji zločina. Pokrenuta je i istraga ubistva, saopštila je u utorak pokrajinska policija Burgenlanda.

Uključeno je i državno tužilaštvo Ajzenštata, koje intenzivno traga za autobusom koji je ušao u Austriju nakon stravičnog zločina.

(Kurir.rs/Jutarnji.hr)

Ne propustitePlaneta"AKO TRAMP OKUPIRA GRENLAND, EVROPA ZAUZIMA AMERIČKE VOJNE BAZE!" Stručnjaci tvrde da Danska ne može da se odbrani: Najveća kriza NATO pakta do sada!
Donald Tramp Grenland Danska
PlanetaRUSI POGODILI SVOJU ZGRADU? Jeziv snimak kruži mrežama! (VIDEO)
Krasnodarsk Rusija
PlanetaNAPAD NA ČERNOBILJSKU OBLAST: Evo u kakvom je stanju nukelarka posle ruskog udara!
SRBATOM.jpg
Bosna i HercegovinaMISTERIJA SMRTI PREMIJERA JUGOSLAVIJE Bio je viđen za Titovog naslednika, pre smrti rođaku rekao jezivu rečenicu: "Tela su im nađena tek sutradan..."
Džemal Bijedić Vili Brant