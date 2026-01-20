Potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens i njegova supruga, druga dama SAD Uša Vens objavili su danas da očekuju svoje četvrto dete, dečaka, u julu.

- Veoma smo uzbuđeni što možemo da podelimo vest da je Uša trudna sa našim četvrtim detetom, dečakom. Uša i beba su dobro i svi se radujemo što ćemo ga dočekati krajem jula - navodi se u objavi potpredsedničkog para Vens na društvenoj mreži X.