DŽEJ DI VENS POSTAJE TATA PO ČETVRTI PUT! Stigle radosne vesti iz Bele kuće o potpredsedniku Amerike: "Veoma smo uzbuđeni!" - otkriven i pol deteta! (FOTO)
Potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens i njegova supruga, druga dama SAD Uša Vens objavili su danas da očekuju svoje četvrto dete, dečaka, u julu.
- Veoma smo uzbuđeni što možemo da podelimo vest da je Uša trudna sa našim četvrtim detetom, dečakom. Uša i beba su dobro i svi se radujemo što ćemo ga dočekati krajem jula - navodi se u objavi potpredsedničkog para Vens na društvenoj mreži X.
Potpredsednički par je izrazio zahvalnost vojnim lekarima koji brinu o njima i članovima osoblja koji čine "toliko toga" kako bi mogli da "služe Sjedinjenim Američkim Državama".
Potpredsednički par ima troje dece, dvojicu dečaka — Evana, rođenog 2017. godine i Viveka, rođenog 2020. godine i devojčicu Mirabel rođenu 2021. godine.
