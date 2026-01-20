Planeta
JOŠ JEDNA NESREĆA NA PRUGAMA U ŠPANIJI Voz iskočio iz šina, mašinovođa poginuo, povređeno 20 ljudi
Slušaj vest
Jedna osoba je poginula, a najmanje 20 je povređeno, od kojih tri teško, kada je prigradski voz iskočio iz šina nakon što se zaštitna ograda srušila na pruge u blizini Barselone, saopštile su službe za hitne slučajeve.
Voz je direktno udario u potporni zid koji se srušio na prugu, očigledno zbog erozije izazvane obilnim kišama poslednjih dana.
Nesreća se dogodila samo dva dana nakon ozbiljne železničke nesreće u Andaluziji u kojoj je poginulo 42 ljudi.
Reaguj
Komentariši