Slušaj vest

Jedna osoba je poginula, a najmanje 20 je povređeno, od kojih tri teško, kada je prigradski voz iskočio iz šina nakon što se zaštitna ograda srušila na pruge u blizini Barselone, saopštile su službe za hitne slučajeve.

Voz je direktno udario u potporni zid koji se srušio na prugu, očigledno zbog erozije izazvane obilnim kišama poslednjih dana. 

Nesreća se dogodila samo dva dana nakon ozbiljne železničke nesreće u Andaluziji u kojoj je poginulo 42 ljudi.

Ne propustitePlanetaPORASTAO BROJ POGINULIH U SUDARU VOZOVA U ŠPANIJI! Sastavlja se velika dizalica, verovatno ima mrtvih u prevrnutim vagonima! JEZIVE SCENE I PRIČE (FOTO/VIDEO)
Španija sudar vozova voz
PlanetaSTRUČNJACI OTKRILI UZROK NESREĆE U ŠPANIJI: Ljudska greška praktično isključena!
Španija sudar vozova
DruštvoAMBASADA SRBIJE U ŠPANIJI: Trenutno nemamo zvanične informacije da li među stradalima ili povređenima ima državljana Srbije
Screenshot 2026-01-19 132910.jpg