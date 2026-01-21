Slušaj vest

U Jakutiji, republici koja se nalazi na ruskom Dalekom istoku, istražuju se okolnosti smrti maloletnika u multimedijalnom parku.

Tragedija se dogodila u multimedijalnom parku „Rusija - Moja istorija“ u Jakutsku, gde je izložena vojna oprema. Prema dosadašnjim informacijama, šesnaestogodišnjak je ušao u tenk kroz donji otvor, nakon čega je jedan od delova konstrukcije pao na njega. Preminuo je na licu mesta, saopštila je pres služba Tužilaštva Republike Jakutije.

Lokalni mediji pišu da je šesnaestogodišnjak otkinuo nosač koji je držao cev tenkovskog topa, nakon čega je cev pala i ubila ga.

Tužilaštvo je pokrenulo istragu radi utvrđivanja uzroka i okolnosti nesreće, poštovanja bezbednosnih propisa u parku i radnji ili propusta odgovornih lica. Istražni komitet je pokrenuo krivični postupak po članu Krivičnog zakonika koji se odnosi na izazivanje smrti iz nehata. Izložba vojne opreme zarobljene u zoni takozvane „specijalne vojne operacije“ otvorena je u novembru prošle godine. Direktor parka se tada hvalio da će Jakutsk biti domaćin jedine stalne izložbe zarobljene vojne opreme u Rusiji van Moskve.

Prema pisanju ruskih medija, izložba uključuje ruski tenk T-72 sa natpisom „Aljoša“ na cevi i pet uništenih oklopnih vozila Oružanih snaga Ukrajine, uključujući američki oklopni transporter M113 i borbeno vozilo pešadije M2 Bredli, francuski oklopni transporter VAB, kao i finska i ukrajinska borbena vozila.

Gradonačelnik Jevgenij Grigorjev pozvao je roditelje da obezbede da se deca ne igraju bez nadzora oko „potencijalno opasnih predmeta“, dodajući da će se preispitati bezbednosne provere na javnim izložbama.