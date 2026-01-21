Slušaj vest

Predsednički avion na putu za Davos u Švajcarskoj, u kome se nalazio američki predsednik Donald Tramp, vratio se protekle noći u Merilend manje od sat vremena nakon poletanja, zbog "manjeg problema sa elektrikom", izjavila je danas portparol Bele kuće Kerolajn Livit.

Tramp je drugim avionom za Davos poleteo sat vremena kasnije, prenosi CBS.

Livit je novinarima u predsedničkom avionu rekla da je, nakon poletanja iz zajedničke baze Endruz, posada identifikovala "manji problem sa elektrikom" i, iz predostrožnosti, odlučila da se okrene i vrati u bazu.

Avion se vratio u bazu u 23.07 sati po lokalnom vremenu, a Tramp se potom ukrcao u novi avion, koji je poleteo za Davos oko ponoći.

Novinari su rekli da su se svetla u novinarskoj kabini nakratko ugasila nakon poletanja.

Kvar na Trampovom avionu na putu za Davos Foto: Evan Vucci/AP

Tramp će u Davosu učestvovati na Svetskom ekonomskom forumu, na kome bi trebalo da se obrati danas, ubrzo nakon sletanja.

Trenutno postoje dva modifikovana "boinga 747" koji služe kao predsednički avioni, a oba su u upotrebi od 1990. godine.

Trebalo je da budu zamenjeni 2024. godine modifikovanim "boingom 747", ali je završetak prvog aviona za zamenu odložen do 2027. godine, a drugog do 2028. godine, prema podacima Američkog ratnog vazduhoplovstva.

Kurir.rs/Blic/CBS/CNN

