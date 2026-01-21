Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp zapretio je Francuskoj uvođem carina od čak 200 odsto na francuska vina i šampanjce! Ali, to nije sve. Otišao je korak dalje i ponovo, po ko zna koji put, prevazišao sebe. Ovoga puta odlučio je da ogoli Makronovo najave i celom svetu pokazao njihovu prepisku!

Saša Pešić, novinar govorio je o ovoj temi:

Foto: Kurir Televizija

- Poznavajući Trampa, on je sigurno izvukao neke poruke iz prvog mandata. Mislim da ovo nije samo neki interni sukob Makrona i Trampa, već nastavak i početak ideološke strane neoliberalizma koje zastupa jedan deo Evrope, a sa druge strane ideologije Trampa. Tu dolazi do razilaženja. Tramp ne želi na ovome da se zaustavi. Poljuljani su temelji međunarodnih odnosa. Evo vidimo da su i ruski zvaničnici škrti u saopštenjima za Grenland, iako je Tramp uperio prst u Rusiju i Kinu kao najveću opasnost - kaže Pešić i dodaje:

- Ćutanje Rusije je sigurno dogovor Putina i Trampa o podeli sveta, svako u svojoj sferi. Tramp želi da pokaže da je Amerika najveća svetska sila, ali Evropa nema ni poltičku ni vojnu snagu da preuzme Grenland. Evropska unija je podeljena i ne može da reaguje složno, što oslabljuje njenu poziciju u nekim daljim odlukama.

Foto: EPA Aaron Schwartz Pool, AP Sean Kilpatrick, EPA Laurent Gillieron

Pretnje carinama

Tramp je javno zapretio carinama od 200% na francuska vina i šampanjac, uz poruku da će Makron "onda da se pridruži" njegovom "Odbroru za mir", ali dodaje da i ne mora jer kaže Makrona niko i ne želi, vrlo brzo će otići s funkcije.

- Mislim da to nije izvodljivo. Jedna drugu državu svrstava među sojim najvećim partnerima. Tramp je naglasio da moraju i da se izjednače u robnoj razmeni. Amerika uvozi vina u vrednosti od milijardu evra. Jasna je poruka koju Tramp šalje, vina su zaštitini znak Francuske.

Prema navodima, Pariz odbija učešće zbog bojazni da to telo dobija preširoka ovlašćenja i da potkopava UN okvir:

- Mi znamo da u međunarodnim odnosima princip više ne postoji, to smo videli kad je bilo NATO bombardovanje i priznavanje Kosova od strane pojedinih zemalja. Pojedine Evropske države sada govore o suverenitetu Ukrajine i Grenlanda a prve su podržale međunarodno pravo, tako da im se sada to odbija od glavu.

Tramp: Americi je potreban Grenland zbog „nacionalne i svetske bezbednosti“

Foto: Mark Schiefelbein/AP

- Mislim da ćemo pronaći nešto čime će NATO biti veoma zadovoljan, a i čime ćemo mi biti veoma zadovoljni. Ali nam je [Grenland] potreban iz bezbednosnih razloga, potreban nam je zbog nacionalne bezbednosti, pa čak i svetske bezbednosti. Večeras odlazim, kao što znate, u Davos i imamo mnogo zakazanih sastanaka o Grenlandu - izjavio je Tramp na konferenciji.

"RUSIJA ĆUTI PO PITANJU GRENLANDA, PAO DOGOVOR TRAMPA I PUTINA O PODELI SVETA!" Poljuljani temelji međunarodnih odnosa, stručnjaci analizirali plan za Evropu Izvor: Kurir televizija

