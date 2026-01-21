Slušaj vest

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči uputio je danas pretnju SAD nakon krvavog obračuna Teherana sa demonstrantima, piše agencija AP.

Aragči je upozorio da će Iran "uzvratiti svim što ima ako bude ponovo napadnut", u trenutku kada se američka grupa nosača aviona kreće iz Azije ka Zapadu, ka Bliskom istoku, a predsednik Donald Tramp pred put u Davos poručuje da će Iran biti "zbrisan sa lica zemlje" ako ga ubije.

Šef iranske diplomatije je izneo pretnju u članku objavljenom u listu Volstrit džurnal.

Američki nosač aviona "USS Abraham Linkoln" Foto: EPA / Cati Cladera, AP / US Navy

On je ponovio da je "nasilna faza nemira trajala manje od 72 sata" i okrivio iranske demonstrante za nasilje.

"Za razliku od uzdržanosti koju je Iran pokazao u junu 2025, naše moćne oružane snage nemaju problema da uzvrate svim što imaju ako se ponovo nađemo pod napadom", napisao je Aragči, misleći tu na dvanaestodnevni rat koji je Izrael pokrenuo protiv Irana.

"Ovo nije pretnja, već realnost koju smatram da moram eksplicitno da prenesem, jer kao diplomata i veteran, prezirem rat", dodao je.

Abas Aragči, ministar spoljnih poslova Irana Foto: TATYANA MAKEYEVA / POOL/AFP POOL

Kako je rekao, "sukob će biti žestok, obuhvatiće širi region i imaće uticaj na obične ljude širom sveta".

Abasu Aragčiju je otkazano učešće na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu zbog situacije u Iranu.

Protesti u Iranu Foto: NEIL HALL/EPA, Vahid Salemi/AP, UGC/VALIDATED UGC

"Iranski ministar spoljnih poslova neće prisustvovati Davosu. Iako je pozvan prošle jeseni, tragičan gubitak života civila u Iranu tokom proteklih nekoliko nedelja znači da nije ispravno da iranska vlada bude zastupljena u Davosu ove godine", saopštio je Svetski ekonomski forum.

(Kurir.rs/Beta-AP)

