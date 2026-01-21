Egipatski predsednik o palestinskom pitanju u Davosu, Abdel Fatah el Sisi kaže da je to "kamen temeljac za postizanje pravednog i sveobuhvatnog mira"
IZJAVA ABDELA FATAHA EL SISIJA NA SVETSKOM EKONOMSKOM FORUMU
"PALESTINSKO PITANJE I DALJE PRIORITET NA BLISKOM ISTOKU" Egipatski predsednik u Davosu poručio da je njegovo rešenje "suština regionalne stabilnosti" (VIDEO)
Slušaj vest
Egipatski predsednik Abdel Fatah el Sisi izjavio je danas da je palestinsko pitanje i dalje prioritet na Bliskom istoku.
On je na panelu na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu rekao da je rešavanje palestinskog cilja "suština regionalne stabilnosti".
Ono je, kako je dodao, "kamen temeljac za postizanje pravednog i sveobuhvatnog mira".
Egipatski lider je pohvalio napore predsednika SAD Donalda Trampa da pomogne u postizanju prekida vatre kojim je okončan rat između Izraela i Hamasa u Gazi u oktobru 2025.
(Kurir.rs/Beta-AP)
Reaguj
Komentariši