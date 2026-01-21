Slušaj vest

Egipatski predsednik Abdel Fatah el Sisi izjavio je danas da je palestinsko pitanje i dalje prioritet na Bliskom istoku.

On je na panelu na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu rekao da je rešavanje palestinskog cilja "suština regionalne stabilnosti".

Ono je, kako je dodao, "kamen temeljac za postizanje pravednog i sveobuhvatnog mira".

Egipatski lider je pohvalio napore predsednika SAD Donalda Trampa da pomogne u postizanju prekida vatre kojim je okončan rat između Izraela i Hamasa u Gazi u oktobru 2025.

(Kurir.rs/Beta-AP)

Ne propustitePlanetaPOSLATO UPOZORENJE BRITANSKIM TURISTIMA: Izbegavati putovanja u OVIH 16 zemalja, postoji opasnost od terorističkih napada i eskalacije sukoba!
Donald Tramp Ajatolah Ali Hameni
PlanetaIZRAEL ODOBRIO IZVOZ GASA U EGIPAT UPRKOS TENZIJAMA OKO GAZE! Premijer Netanjahu objavio ugovor vredan 35 milijardi dolara, najveći tog tipa u istoriji zemlje
Benjamin Netanijahu
PlanetaIZRAEL SRUŠIO KANCELARIJE UNRWA U JERUSALIMU! "Ovo je neviđen napad" (VIDEO, FOTO)
UNRWA (5).jpg
PlanetaPOSLE PUTINA, TRAMP POZVAO I EVROPSKU KOMISIJU DA BUDE ČLAN ODBORA ZA MIR: Iz EU nisu rekli da li je poziv prihvaćen
Donald Tramp.jpg