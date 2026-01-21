Slušaj vest

Egipatski predsednik Abdel Fatah el Sisi izjavio je danas da je palestinsko pitanje i dalje prioritet na Bliskom istoku.

On je na panelu na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu rekao da je rešavanje palestinskog cilja "suština regionalne stabilnosti".

Ono je, kako je dodao, "kamen temeljac za postizanje pravednog i sveobuhvatnog mira".

Egipatski lider je pohvalio napore predsednika SAD Donalda Trampa da pomogne u postizanju prekida vatre kojim je okončan rat između Izraela i Hamasa u Gazi u oktobru 2025.