Američka vojska je u utorak zaplenila u Karipskom moru tanker „Sagita“ koji je, kako se navodi, prevozio venecuelansku naftu protivno američkim ograničenjima.

Južna komanda SAD (SOUTHCOM) saopštila je da je zaplena izvršena „bez incidenata“.

„Jutros su američke vojne snage, uz podršku Ministarstva za unutrašnju bezbednost, zaplenile motorni brod Sagita bez incidenata“, saopštila je Južna komanda u izveštaju na društvenim mrežama .

Navodi se da je zaplena deo kampanje američkog predsednika Donalda Trampa da „stavi u karantin“ sankcionisane brodove, što se poklopilo sa nedavnim američkim hapšenjem venecuelanskog lidera Nikolasa Madura, dok administracija navodno razmatra planove za uspostavljanje dugoročne kontrole nad naftnim sektorom Venecuele.

„Hapšenje još jednog tankera koji je radio prkos karantinu sankcionisanih brodova koje je uspostavio predsednik Tramp na Karibima pokazuje našu rešenost da osiguramo da jedina nafta koja napušta Venecuelu bude nafta koja je pravilno i zakonito koordinisana“, navodi se u ažuriranju.

NBC njuz je objavio da je Sagita sedmi tanker za naftu u lažnoj konkurenciji koji su zaplenile SAD.

Iako američka Južna komanda nije navela veze broda „Sagita“ sa Rusijom, brod je naveden u bazama podataka o sankcijama zbog prevoza ruske sirove nafte u Kinu i Indiju u prošlosti kao deo ruske takozvane „flote u senci“.

„Tanker tokom perioda embarga G7+ i politike ograničenja cena ruske sirove nafte/naftnih proizvoda učestvovao je u izvozu ruske sirove nafte/naftnih proizvoda iz ruskih luka u Baltičkom moru i regionu Pacifika, uglavnom u Kinu i Indiju, i pribegava praksi isključivanja AIS signala [Automatskog sistema identifikacije], sprovodeći takozvane 'tamne aktivnosti' na moru“, napisala je baza podataka Open Sanctions . Brod je pod sankcijama Ukrajine, SAD, Kanade, Australije, EU, Švajcarske i Velike Britanije.

SAD su 7. januara zaplenile brod „Marinera“ , pod ruskom zastavom koji je bio pod sankcijama. Zarobljen je nakon što je više od dve nedelje izbegavao američku blokadu venecuelanske nafte i bio progonjen preko Atlantskog okeana.

Posada broda „Marinera“ broji 28 članova – dva iz Rusije, tri iz Indije, šest iz Gruzije i 17 iz Ukrajine.

Moskva je osudila zapljenu, nazvavši je „nezakonitom“, iako je njeno ministarstvo spoljnih poslova kasnije saopštilo da je Tramp obećao da će osloboditi ruske mornare.