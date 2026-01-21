Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp priznao je da je američka vojska koristila „tajno zvučno“ oružje tokom otmice predsednika Venecuele, Nikolasa Madura.

Tramp se pritom pohvalio da „niko drugi“ nema to oružje, ističući pritom snagu američke vojske.

Glasine o upotrebi zvučnog oružja pojavile su se nakon što je portparolka Bele kuće, Karolin Livit, izjavila da je uređaj korišćen u raciji i da je to dovelo do toga da venecuelanski vojnici krvare iz nosa i povraćaju krv.

Venecuela - Američki napad i situacija na ulicama Foto: MARIO CAICEDO/EFE, Matias Delacroix/AP

Predsednik Tramp je za televiziju „Njuz nejšn“ rekao da SAD poseduju oružje koje je nepoznato ostatku sveta i da bi to trebalo i dalje držati u tajnosti. „Imamo oružje o kojem niko ne zna, i verujem da je bolje da se o tome ne priča, ali posedujemo neke neverovatne vrste oružja“, naveo je Tramp.

Pitanje novinara koje je pokrenulo Trampovo priznanje odnosilo se na američku operaciju u Venecueli.

Portparol Kremlja, Dmitrij Peskov, izjavio je da Rusija očekuje pojašnjenje o tome šta je američki predsednik tačno mislio kada je govorio o „tajnom oružju“ SAD.

„Verovatno ćemo morati da čujemo dodatna objašnjenja o tome šta je američki predsednik imao na umu“, rekao je Peskov, prenosi agencija RIA Novosti.

(Kurir.rs/Independent.co.uk)

Ne propustitePlaneta"AKO ME UBIJU, BIĆE ZBRISANI SA LICA ZEMLJE, IZDAO SAM NAREĐENJE!" Tramp pred Davos dao intervju, otkrio da se sve promenilo "BIO SAM PLEN, SADA SAM LOVAC"
Donad Tramp
Planeta"RUSIJA ĆUTI PO PITANJU GRENLANDA, PAO DOGOVOR TRAMPA I PUTINA O PODELI SVETA!" Poljuljani temelji međunarodnih odnosa, stručnjaci analizirali plan za Evropu
donald tramp vladimir putin.jpg
PlanetaUŽIVO TRAMP SLETEO U CIRIH, GENSEK NATO RADI "IZA KULISA" U DAVOSU! Kreće BITKA ZA GRENLAND, zbog nje UKRAJINA za sada ostaje bez 800 milijardi $ (FOTO, VIDEO)
kurirnajnovijavestnovobelo.jpg
PlanetaIRAN PRETI AMERICI DOK SE NOSAČI AVIONA PRIBLIŽAVAJU BLISKOM ISTOKU! Šef diplomatije Abas Aragči ne ide u Davos, već poručuje: "Uzvratićemo svime što imamo"
x02 EPA Tatyana Makeyeva Pool.jpg