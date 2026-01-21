Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp priznao je da je američka vojska koristila „tajno zvučno“ oružje tokom otmice predsednika Venecuele, Nikolasa Madura.

Tramp se pritom pohvalio da „niko drugi“ nema to oružje, ističući pritom snagu američke vojske.

Glasine o upotrebi zvučnog oružja pojavile su se nakon što je portparolka Bele kuće, Karolin Livit, izjavila da je uređaj korišćen u raciji i da je to dovelo do toga da venecuelanski vojnici krvare iz nosa i povraćaju krv.

1/13 Vidi galeriju Venecuela - Američki napad i situacija na ulicama Foto: MARIO CAICEDO/EFE, Matias Delacroix/AP

Predsednik Tramp je za televiziju „Njuz nejšn“ rekao da SAD poseduju oružje koje je nepoznato ostatku sveta i da bi to trebalo i dalje držati u tajnosti. „Imamo oružje o kojem niko ne zna, i verujem da je bolje da se o tome ne priča, ali posedujemo neke neverovatne vrste oružja“, naveo je Tramp.

Pitanje novinara koje je pokrenulo Trampovo priznanje odnosilo se na američku operaciju u Venecueli.

Portparol Kremlja, Dmitrij Peskov, izjavio je da Rusija očekuje pojašnjenje o tome šta je američki predsednik tačno mislio kada je govorio o „tajnom oružju“ SAD.