Slušaj vest

Američki specijalni izaslanik Stiv Vitkof izjavio je u Davosu da planira sastanak sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, kao i sa delegacijom Ukrajine.

„Moramo se sastati sa njim u četvrtak“, rekao je Vitkof u intervjuu za CNBC, misleći na Putina, prenosi Rojters. Dodao je: „Ali Rusi su inicirali taj sastanak. Mislim da je to značajna izjava sa njihove strane.“

Vitkof, koji je američki specijalni izaslanik za mirovne misije i dugogodišnji prijatelj predsednika Donalda Trampa, ocenio je da je mirovni sporazum o okončanju rata između Rusije i Ukrajine „90 odsto završen“. Ove izjave dao je na marginama Svetskog ekonomskog foruma u Davosu, u intervjuima za Blumberg i CNBC.

1/6 Vidi galeriju Pregovori u Kremlju ruskog predsednika Vladimira Putina sa Stivom Vitkofom i Trampovim zetom Džaredom Kušnerom o mirovnom planu za Ukrajinu Foto: Alexander Kazakov / Sputnik / Profimedia, Kristina Kormilitsyna / Zuma Press / Profimedia

„Slažem se sa procenom ukrajinske strane da je sporazum skoro gotov, a nedavno smo postigli dodatni napredak“, rekao je Vitkof. Na pitanje o očekivanjima od sastanka sa Putinom, izrazio je optimizam: „Nadam se da će svi sastanci biti uspešni. Potrebno nam je mirno rešenje.“

Tramp, tokom kampanje za predsedničke izbore 2024, tvrdio je da bi mogao da reši rat u Ukrajini za jedan dan. Ipak, njegove inicijative do sada nisu dale konkretne rezultate, uprkos optimizmu Trampa, Vitkofa i drugih visokih američkih zvaničnika da bi sporazum o miru uskoro mogao biti postignut.

Tramp stigao u Davos

Tramp je danas stigao u Davos, gde se očekuje da će održati govor na Svetskom ekonomskom forumu u 14:30, a sva dešavanja možete pratiti u našem BLOGU.

1/6 Vidi galeriju Donald Tramp stigao u Švajcarsku gde će prisustvovati Svetskom ekonomskom forumu u Davosu Foto: MANDEL NGAN / AFP / Profimedia, Claudio Thoma/Keystone, Evan Vucci/AP

Kremlj je prošle nedelje saopštio da planira da ugosti Vitkofa i Trampovog zeta, Džareda Kušnera, u Moskvi radi mirovnih pregovora o Ukrajini, ali tačni datumi još nisu određeni. Prema izveštajima iz Moskve, predstavnici Rusije i SAD razgovarali su o bilateralnim odnosima i mirovnom rešenju za Ukrajinu na marginama WEF-a u Davosu.

„Imali smo veoma pozitivan sastanak“, izjavio je Vitkof nakon večernjeg sastanka kojem su prisustvovali on, Kušner i ruski pregovarač Kiril Dmitrijev, prenosi DPA. Više detalja o ishodu razgovora nije saopšteno, a Vitkof je snimljen na video snimku koji je objavio ruski list Izvestija.