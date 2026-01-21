OLUJA I SNEG U GRČKOJ, ATINJANI UPOZORENI DA NE IZLAZE NAPOLJE Zbog velikih kiša u prestonici se očekuju poplave na ulicama, Micotakis odustao od Davosa (FOTO)
Sneg, olujni vetar i jaka kiša su danas u većem delu Grčke, a saobraćaj, obrazovanje i javne usluge su poremećeni, a prognozira se da će nevreme trajati i sutra, u četvrtak.
Vlasti su preventivno zatvorile škole i savetovale državnim službenicima da rade od kuće.
Civilna zaštita je upozorila stanovnike Atine da ne izlaze napolje jer se očekuju poplave na ulicama.
Slične mere su u Patri, na severozapadu Peloponeza i u zapadnoj i centralnoj Grčkoj, u regionima Korint, Argos, Sparta i Tripoli na Peloponezu, delovima severne Grčke i na ostrvu Eviji.
Pomorski saobraćaj je poremećen i zabranjeno je isplovljavanje iz glavnih luka.
Poremećaja ima i u drumskom saobraćaju.
Zbog snega je u delovima severne Grčke dopušteno kretanje samo vozila sa zimskom opremom.
Državna televizija ERT je izvestila da je zbog stanja u zemlji premijer Kirjakos Micotakis odložio odlazak na Svetski ekonomski forum u Davosu, na kojem učlestvuje američki predsednik Donald Tramp.
Snažni ciklon sa severa Afrike izazvao je obilne padavine i oluje širom centralnog Mediterana, pogodivši Tunis, Siciliju, Maltu, Italiju i Balearska ostrva
(Kurir.rs/Beta)