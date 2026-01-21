Slušaj vest

Sneg, olujni vetar i jaka kiša su danas u većem delu Grčke, a saobraćaj, obrazovanje i javne usluge su poremećeni, a prognozira se da će nevreme trajati i sutra, u četvrtak.

Vlasti su preventivno zatvorile škole i savetovale državnim službenicima da rade od kuće.

Civilna zaštita je upozorila stanovnike Atine da ne izlaze napolje jer se očekuju poplave na ulicama.

Slične mere su u Patri, na severozapadu Peloponeza i u zapadnoj i centralnoj Grčkoj, u regionima Korint, Argos, Sparta i Tripoli na Peloponezu, delovima severne Grčke i na ostrvu Eviji.

Pomorski saobraćaj je poremećen i zabranjeno je isplovljavanje iz glavnih luka.

1/10 Vidi galeriju Sneg pao širom Grčke, od Halkidikija do Krita Foto: ACHILLEAS CHIRAS/ANA-MPA

Poremećaja ima i u drumskom saobraćaju.

Zbog snega je u delovima severne Grčke dopušteno kretanje samo vozila sa zimskom opremom.

1/6 Vidi galeriju Micotakis na Santoriniju Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, EPA Orestis Panagiotou

Državna televizija ERT je izvestila da je zbog stanja u zemlji premijer Kirjakos Micotakis odložio odlazak na Svetski ekonomski forum u Davosu, na kojem učlestvuje američki predsednik Donald Tramp.

Snažni ciklon sa severa Afrike izazvao je obilne padavine i oluje širom centralnog Mediterana, pogodivši Tunis, Siciliju, Maltu, Italiju i Balearska ostrva