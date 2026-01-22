Slušaj vest

Najveći španski sindikat mašinovođa pozvao je danas na štrajk širom zemlje kako bi tražio garancije za bezbednost ove profesije, nakon dve smrtonosne železničke nesreće.

U sudaru dva voza na jugu Španije poginulo je najmanje 42 ljudi, a jutros je stradao mašinovođa u iskliznuću voza iz šina kod Barselone. Putnički voz je iskliznuo nakon što je zaštitni zid pao na prugu tokom jakih kiša u blizini Barselone, i četiri putnika su teško povređena.

Dogodilo se i treće iskliznuće kod Barselone, ali niko nije povređen, nakon što je stena pala na prugu tokom iste oluje, saopštio je železnički operater Adif.

"Zahtevaćemo krivičnu odgovornost od onih koji su odgovorni za obezbeđivanje sigurnosti železničke infrastrukture", saopštio je sindikat mašinovođa SEMAF.

Sindikat operatera železnice SEMAF je španski sindikat koji okuplja mašinovođe i pomoćne radnike na železnici.

SEMAF je u avgustu prošle godine upozorio Adif u pismu na loše stanje pruga na mestima gde su se desili sudari. Rojters je imao uvid u kopiju pisma.

U pismu se navodi da su rupe, udubljenja i neravnoteže u nadzemnim električnim vodovima uzrokovali česte kvarove i oštećenja vozova na nekoliko brzih železničkih linija.

Štrajk je motivisan "emocionalnim stanjem u kojem se trenutno nalaze mašinovođe, nakon što su ove nedelje poginuli dvojica kolega", rekao je ministar saobraćaja Oskar Puente za Telesinko.

On je dodao da će pokušati da ubedi mašinovođe da promene mišljenje, budući da su dva od tri iskliznuća izazvana vremenskim uslovima, a ne stanjem pruga.