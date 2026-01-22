Slušaj vest

Nemačke vlasti uhapsile su danas jednu ženu za koju se sumnja da je špijunirala u korist Rusije, tako što je ruskom agentu dostavljala informacije o ratu u Ukrajini i pomagala mu da dobije pristup političkim događajima u Berlinu.

Osumnjičena Ilona V. ima dvojno državljanstvo Nemačke i Ukrajine, a nakon hapšenja njen stan je pretresen.

U saopštenju tužilaštva navodi se da je ona od novembra 2023. godine bila u kontaktu sa čovekom iz ruske ambasade koji radi za rusku obaveštajnu službu.

Ona je navodno odavala informacije o lokacijama odbrambene industrije, testiranjima dronova i njhovim isporukama Ukrajini.

Ona je takođe povremeno pomagala svom kontaktu u ruskoj ambasadi da posećuje političke događaje u Berlinu pod pseudonimima kako bi on mogao da uspostavi kontakte za ruske obaveštajne službe, rekli su tužioci.

Portparol Ministarstva odbrane Mitko Miler rekao je da istraga uključuje i dva bivša nemačka vojna službenika, nedavno penzionisanog oficira i jednog državnog službenika.

(Kurir.rs/Beta)

