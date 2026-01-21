Slušaj vest

Ukrajina je privukla dodatnih 200 miliona evra za svoj oporavak putem novog fonda koji su osnovali investiciona kompanija Dragon Capital sa sedištem u Kijevu i američka kompanija Amber Infrastructure, a sporazum je potpisan na ceremoniji u Ukrajinskoj kući u Davosu 21. januara.

Fond Amber Dragon Ukraine Infrastructure prvi je fond posvećen modernizaciji i obnovi ukrajinske infrastrukture. Pokrenut prošlog leta, ima za cilj da prikupi 350 miliona evra za sektore obnovljive energije, transporta i digitalne infrastrukture u Ukrajini — oblasti u kojima je tokom ruske invazije punog obima nedostajalo ulaganja.

Ukrajina se suočava sa ogromnim troškovima obnove, pošto su ruski napadi prouzrokovali najmanje 170 milijardi dolara direktne štete na ukrajinskoj infrastrukturi, navodi se u izveštaju Kijevske škole ekonomije iz februara 2025. godine. Za oporavak zemlje, Kijev procenjuje da je potrebno 800 milijardi dolara tokom 10 godina kako bi se pokrenula i modernizovala ekonomija.

„Infrastruktura, transportni sistem, logistika i transportna čvorišta enormno trpe tokom rata“, rekla je Alona Škrum, prva zamenica ministra za razvoj zajednica i teritorija Ukrajine, na ceremoniji potpisivanja.

"Luke, železničke stanice, putevi — Rusija nastavlja da ih uništava i oštećuje. Ali ipak, mi obnavljamo, mi rekonstruišemo, čak i tokom rata. I mislim da ovaj fond zapravo odgovara na sva pitanja da li je uopšte moguće obnavljati infrastrukturu, obnavljati transportni sistem i ulagati u te oblasti u uslovima rata.“

Do sada je Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) izdvojila 60 miliona evra, Evropska investiciona banka (EIB) 50 miliona evra , a Međunarodna finansijska korporacija (IFC) 40 miliona evra. Fond takođe podržavaju razvojni fondovi vlada Švedske i Danske.

Dok se poslovni lideri i svetski državnici, uključujući američkog predsednika Donalda Trampa, okupljaju u švajcarskom planinskom skijalištu, Ukrajina poručuje da je sada pravo vreme za ulaganje u njen oporavak.

U svojoj osmoj godini postojanja, ovo je drugi sporazum o oporavku potpisan u Ukrajinskoj kući u Davosu tokom ovogodišnjeg Svetskog ekonomskog foruma.