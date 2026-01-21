Slušaj vest

Početkom januara, ruski predsednik Vladimir Putin neformalno je primio nacrt mirovnog plana koji su dogovorili Ukrajina i njeni evropski partneri, javlja Blumberg.

Prema izvorima Blumberga, dokumenta je dostavio jedan od Putinih pomoćnika, Kiril Dmitrijev. Prijem nacrta omogućio je Putinu da pripremi komentare i predloge pre očekivanih pregovora u kojima će učestvovati specijalni izaslanici predsednika SAD Donalda Trampa, Stiv Vitkof i Džared Kušner.

Kremlj smatra da je prijem nacrta mirovnog plana značajan „korak napred“. Istovremeno, mnogi zahtevi od interesa za Rusiju ili nisu uključeni, ili su formulisani na način koji Moskva smatra nezadovoljavajućim.

Izvori su takođe rekli Blumbergu da Rusija smatra da je Kušner imao ulogu u oblikovanju okvira pregovora i strukturiranju procesa dijaloga sa Putinom.

Poseta Vitkofa Rusiji

21. januara je postalo poznato da će Stiv Vitkof i Džared Kušner sutra imati sastanak sa predsednikom Rusije. Prema rečima Vitkofa, sastanak je zatražila ruska strana.

Prošle nedelje, portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da je Rusija zainteresovana za novu posetu Vitkofa i Kušnera i da je očekuje.

Ranije, 14. januara, izveštaji su navodili da Vitkof i Kušner planiraju posetu Moskvi kako bi se sastali sa Vladimir Putinom.

Portal Axios je početkom januara izvestio da su Vitkof i Kušner u Parizu razgovarali sa Kirilom Dmitrijevom o američkom mirovnom planu za Ukrajinu.

Zvaničnici SAD i Ukrajine rekli su da je postignut značajan napredak u vezi sa 20-tačkastim planom prekida vatre. Prema njihovim procenama, oko 90% tačaka je već dogovoreno, mada su još neka ključna pitanja nerešena.