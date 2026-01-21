Slušaj vest

Evropska unija zaustavila proces formalnog odobrenja trgovinskog sporazuma sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, nakon njegovih pretnji uvođenjem carina vezanih za Grenland, javlja NBC News.

Bernd Lange, predsednik Odbora za međunarodnu trgovinu Evropskog parlamenta, izjavio je da zbog pretnji protiv Grenlanda, Danske i njihovih evropskih saveznika, EU nije imala drugog izbora nego da obustavi rad na sporazumu.

"S obzirom na kontinuirane i eskalirajuće pretnje, uključujući pretnje carinama, protiv Grenlanda i Danske, kao i njihovih evropskih saveznika, nismo imali drugog izbora nego da obustavimo rad", rekao je Lange.

Dodao je da se nikakvi koraci za napredovanje sporazuma neće preduzimati "dok se SAD ne odluči ponovo na saradnju, a ne konfrontaciju".

"Naš suverenitet i teritorijalni integritet su ugroženi", naveo je Lange u objavi na društvenoj mreži X. "Poslovanje kao i obično je nemoguće."

Odluka je usledila nakon što je Tramp u subotu izjavio da će sedam zemalja Evropske unije, zajedno sa Velikom Britanije, biti pogođene carinama ako ne dozvole Sjedinjenim Državama kontrolu nad Grenlandom.

Detalji zaustavljenog sporazuma

Trgovinski sporazum postignut je u julu tokom posete predsednice Evropske komisije Urzule fon der Lajen Trampovom golf klubu u Turnberiju u Škotskoj. Suština sporazuma bila je ograničenje američkih carina na većinu uvoza iz EU na 15 odsto, što je bila jedna od najnižih stopa koju je prošle godine dobio bilo koji trgovinski partner. Neki uvoz iz EU, poput generičkih lekova, trebalo je da bude potpuno oslobođen carina.

Zauzvrat, Evropska unija, najveći trgovinski partner SAD-a, snizila bi carine na neke proizvode koje uvozi iz Sjedinjenih Država, što bi pomoglo američkim poljoprivrednim i industrijskim kompanijama u prodaji svojih proizvoda.