Italijanski emiter Mediaset objavio je simulaciju koja pokazuje koliko se brzo proširio požar u baru Le Konstelašn u švajcarskom skijalištu Kran-Montana, u kojem je u novogodišnjoj noći poginulo 40 ljudi, a povređeno 116. Šokirani gledaoci mogli su se čuti u studiju nakon emisije.

Prema početnim rezultatima istrage, požar je izbio nakon što su prskalice sa bocama šampanjca zapalile zvučnoizolacionu penu na plafonu podruma. Simulacija je pokazala brzinu kojom se vatra proširila preko plafona i zahvatila prostor, što je, prema rečima istražitelja, bio ključni trenutak u tragediji.

Najmanje pet godina bez provera

Vlasti su potvrdile da objekat nije prošao bezbednosne provere u poslednjih pet godina. Većina poginulih bila je mlada, a osam žrtava bili su maloletnici mlađi od 16 godina. Mnogi od povređenih su i dalje u bolnici sa teškim opekotinama.

Advokat vlasnika bara, Žaka Moretija, rekao je da se njegov klijent oseća odgovornim kao menadžer objekta, ali je naglasio razliku između tog osećaja i krivične odgovornosti.

