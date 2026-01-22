Slušaj vest

Severnokorejski lider Kim Džong Un smenio je vicepremijera Jang Sung Hoa, zaduženog za mašinsku industriju, zbog problema u projektu modernizacije fabrike Rjongsong.

Ova odluka dolazi uoči velikog kongresa Radničke partije i predstavlja pokušaj pooštravanja discipline i povećanja efikasnosti među visokim zvaničnicima.

Predstojeći kongres Radničke partije, prvi u poslednjih pet godina, jedan je od najvažnijih političkih događaja u Severnoj Koreji. Njegov cilj je da se preispitaju dosadašnji projekti, utvrde novi politički i ekonomski prioriteti i izvrši reorganizacija partijskog i državnog vrha.

Severnokorejski vođa Kim Džong Un prisustvovao testiranju hipersoničnih raketa

Kimova oštra kritika

Prema izveštaju državne agencije KCNA, Kim je optužio Janga da je izazvao „nepotrebnu zabunu“ u modernizaciji fabrike, što je dovelo do značajnih ekonomskih gubitaka.

U govoru je rekao da Jang nije pokazao osećaj odgovornosti, uprkos ranijim upozorenjima, i uporedio ga sa „kozom upregnutom da vuče volovska kola“.

Javno kritikovanje i otpuštanje u Kimovom stilu

Javno kritikovanje i smenjivanje zvaničnika predstavlja prepoznatljiv Kimov stil upravljanja.

Analitičari ocenjuju da je cilj ovakvih poteza stvaranje pritiska i straha među elitom kako bi se postigli bolji rezultati pred kongres.

Stručnjaci smatraju da problemi u industrijskim projektima nisu posledica rada pojedinaca, već dubokih strukturnih slabosti severnokorejske ekonomije. Veliki deo resursa usmeren je na nuklearne i raketne programe, dok je ekonomsko upravljanje zapostavljeno.

Kim Džong Un obišao gradilište prve nukelarne podmornice u Severnoj Koreji

Iako je severnokorejska ekonomija 2024. godine zabeležila rast od 3,7%, analitičari ističu da koristi od tog rasta uglavnom imaju vladajuća elita i sektor naoružanja. Šira populacija i dalje trpi posledice sankcija, centralizovane ekonomije i ograničenih resursa.