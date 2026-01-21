Slušaj vest

Treći dan Svetskog ekonomskog foruma u Davosu može se protumačiti kao najvažniji, zbog dolaska američkog predsednika Donalda Trampa, ali i najkontroverzniji zbog upadljivog odlaska pojedinih evropskih lidera, pre svega Emanuela Makrona i Ursule fon der Lajen.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je od prvog dana u Davosu, gde je imao više desetina političkih i ekonomskih sastanaka, a danas je imao mesto u prvom redu tokom govora predsednika Trampa. Trampov govor je bio opširan, vrlo direktan i jako ambiciozan po pitanju Grenlanda.

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su novinar Dragan Vujičić, stručnjak za energetiku Miodrag Kapor, kao i predsednik Centra za odgovorne medije, Marko Matić.

Vujičić: Tramp je pokazao da je šef sveta

Vujičić kaže da je Tramp pokazao da je "šef sveta", pa dodaje da je premijer velike Britanije, Karni, napravio zahtev za stvaranje saveza srednjih zemalja:

- To se nije svidelo Trampu. Karni je priznao da je ovo vrsta kraja istorije i da je poredak izgubio hladni rat koji je vodio sa Rusijom i Kinom i da se mora napraviti drugačiji savet. Nije rekao da će se zasnivati na međunarodnom pravu. On je pozvao na nešto sasvim novo, implicirajući da postoje tri civilizacije koje prednjače, a to su SAD, Rusija i Kina - kaže Vujičić navodeći da su ovo tri nacije koje oblikuju svet.

On dodaje da po pitanju Grenlanda ne bi bio presedan da SAD kupi Grenland, podsećajući na to što je Velika Britanija prodala jedno ostrvo Americi, a isto je ranije učinila i Danska.

Kapor: Tramp ublažio stav prema Grenlandu zbog opozicije

Kapor kaže da kamera voli Trampa, a i Tramp voli kameru, pa dodao da se Tramp izražavao na ublaženiji način:

- U govoru nije naveo da je isključena upotreba sile kako bi se preuzeo Grenland, zaobilazio je to pitanje a pre je jasno govorio - kaže Kapor i tvrdi da je Tramp ovako govorio jer je shvatio da nije toliko svemoguć koliko je mislio.

Kapor ističe da je većina Amerikanaca protiv korišćenja prekomerne sile na Grenlandu, ali kaže da Tramp testira granice svoje vlasti bez ugrožavanja iste.

- Razlog ublaženijeg stava Donalda Trampa je što je video da postoji opozicija koja može da ga spreči, a to je poruka i evropskim liderima - kaže Kapor.

Matić: Tramp nema dovoljno moći da osvoji Grenland

Matić kaže da je Tramp održao dug govor i govorio o tome koliko Grenland po geografskom položaju i istorijskoj pravdi pripada SAD-u, ali dodaje i da nije slučajno to što je Tramp isključio mogućnost korišćenja sile:

On ističe i da veliki broj letelica i ratne opreme Amerika prodaju upravo Danskoj, pa kaže da "ne naoružavate zemlju sa kojom planirate da idetet u rat".

- Ko je pratio je znao da je Trampova priča o Grenlandu deplasirana i da je to skretanje pažnje. Sada ostaje opcija da kupi Grenland, što nije protivno međunarodnom pravu, ali pod uslovom da onaj ko ima suverenitet želi da proda. U ovoj situaciji, ako imate dovoljno moći možete da ubedite prodavca, ali se pokazalo da Tramp nema dovoljno moći - kaže Matić.

Matić dodaje da Tramp deluje kao čovek koji je vremeplovom došao iz 19. veka, pa se i koristi zastarelim principima.

