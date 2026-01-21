Slušaj vest

Rusiju se ne tiče situacija oko Grenlanda, izjavio je večeras predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin.

"Što se tiče Grenlanda, to nas uopšte ne dotiče – ono što se dešava oko Grenlanda", rekao je Putin tokom sastanka sa članovima Saveta bezbednosti Ruske Federacije.

Istovremeno, govoreći o mogućem rešavanju grenlandskog pitanja, koje je povezano sa idejom predsednika SAD Donalda Trampa da ostrvo pređe pod američku kontrolu, Putin je povukao paralelu sa kupovinom Aljaske, koju su SAD u 19. veku kupile od Rusije.

Prema rečima ruskog predsednika, kupovina Grenlanda bi, prema tadašnjim vrednostima, SAD danas koštala približno 200 do 250 miliona dolara.

"Imamo iskustvo rešavanja sličnih pitanja sa SAD: u 19. veku, čini mi se 1867. godine, Rusija je prodala SAD Aljasku. Ako me sećanje ne vara, površina Aljaske iznosi oko milion i 717 hiljada kvadratnih kilometara – nešto više. SAD su kupile Aljasku za 7,2 miliona američkih dolara. Naravno, treba proveriti ove brojke, ali mislim da su tačne. Po današnjim cenama, uzimajući u obzir inflaciju tokom svih ovih decenija, taj iznos bi iznosio oko 158 miliona dolara“, naveo je Putin.

"A površina Grenlanda je nešto veća – oko 2 miliona i 166 hiljada kvadratnih kilometara. Dakle, razlika je negde oko 449–450 hiljada kvadratnih kilometara. Ako se to uporedi sa cenom po kojoj su Sjedinjene Države kupile Aljasku, cena Grenlanda bi bila negde oko 200–250 miliona dolara“, precizirao je predsednik Rusije, koji je dobio ažurirani mirovni predlog o Ukrajini.

"U poređenju sa nekadašnjim cenama zlata, cena Grenlanda bi sada možda bila milijardu dolara. To Amerika može da plati"

Međutim, Putin je došao i do konačne cifre.

"Ako se uporedi sa tadašnjim cenama zlata, taj iznos bi verovatno bio veći, možda blizu milijarde dolara .Ali mislim da bi Sjedinjene Države mogle da iznesu i takav iznos. A što je najvažnije – Danska i Sjedinjene Države već imaju iskustvo u takvim pitanjima. Čini mi se da je 1917. godine Danska već prodala, a Sjedinjene Države kupile Devičanska ostrva. Dakle, takvo iskustvo postoji“, rekao je Putin.

„Uzgred, Danska se prema Grenlandu uvek odnosila kao prema koloniji“, dodao je.

Predsednik Rusije je naveo da se Danska prema ostrvu odnosila „prilično strogo.

"Da ne kažem - surovo. Ali to je već pitanje druge vrste i verovatno danas nikoga ne zanima. Nas se to sigurno ne tiče. Mislim da će oni to međusobno rešiti“, zaključio je Putin.

O Trampovom Odboru za mir

Ministarstvo spoljnih poslova Ruske Federacije ispitaće dokumenta o pozivu Rusiji da se priključi Odboru za mir, konsultovaće se sa strateškim partnerima i nakon toga dati odgovor Sjedinjenim Državama, izjavio je Putin.