Plaža u Engleskoj nestala je pod pokrivačem nepečenog pomfrita i crnog luka nakon što je kontejnerski brod početkom ovog meseca prosipao svoj teret.

Operacija čišćenja počela je u utorak duž obale Istočnog Saseksa u jugoistočnoj Engleskojnakon što su kontejneri na dva teretna broda pali u more tokom oluja krajem prošle godine i početkom ovog meseca, prema lokalnom okružnom veću.

Džoel Boniči, stanovnik turističkog grada Istborna, rekao je za "Si-En-En" u ponedeljak da veruje da je luk počeo da se pojavljuje na obali u sredu prošle nedelje, a neki stanovnici su otišli ​​da pomognu u sakupljanju plastičnih kesa u kojima je luk bio upakovan.

Boniči je rekao da su on i njegova partnerka, Triša, u subotu pešačili da vide foke u Foling Sendsu.

- Kao što su svi radili da pomognu, skupljali smo poslednje kese crnog luka dok smo išli. Nismo očekivali da ćemo skrenuti iza ugla i videti novi prizor pomfrita koje se protežu preko plaže prema svetioniku. Iz daljine biste pomislili da je plaža prekrivena žutim peskom kao na tropskom ostrvu. Odmah smo oboje odlučili da je planinarenje završeno i da ćemo narednih nekoliko sati provesti čisteći što više kesa dok ne postane previše mračno da bismo nastavili. Druge porodice su radile isto i bilo je lepo videti ljude kako se okupljaju za životnu sredinu - rekao je.

"Hiljade kesa"

Ekološka grupa "Plastic Free Eastbourne" pozvala je u nedelju više volontera, u objavi na Fejsbuku opisujući "nered iz kontejnera za prevoz koji je prosuto hiljade kesa pomfrita i luka po celom ovom ranjivom delu zemlje".

- Foke i drugi morski svet često mešaju plastiku sa hranom, posebno plastične kese koje mogu izgledati kao meduze u vodi. Zagađenje plastikom je ozbiljna pretnja okeanu. Tužno je što je toliko zagađenja plastikom samo nekoliko metara od kolonije foka od 20 do 30 foka. U nedelju smo bili veoma srećni kada smo videli da se mnogo lokalnih stanovnika odazvalo i došlo da pomogne. Očistili smo mnogo, ali još uvek imamo mnogo posla - rekao je Boniči.

Foto: reppans / Alamy / Profimedia

I druge obližnje plaže su preplavljene otpadom od najnovijeg izlivanja tereta.

- Juče smo sa plaže sakupili 1,9 tona otpada, što je skoro 4 puta više nego što obično sakupljamo u ovo doba godine!“, saopštilo je Gradsko veće Brajtona i Hova u objavi na Fejsbuku u petak.

Kompanija za spasavanje Brend Marin je u ponedeljak saopštila za "Si-En-En" da pruža operacije spasavanja u ime vlasnika kontejnerskog broda u Lombokskom moreuzu, koji je izgubio 17 rashladnih kontejnera hrane tokom oluje 8. januara.

- Kompanija tesno sarađuje sa lokalnim vlastima i britanskom Obalskom stražom Njenog Veličanstva u procesu lociranja i spasavanja kontejnera - dodaje se.