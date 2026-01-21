Slušaj vest

Ministarstvo spoljnih poslova Ruske Federacije ispitaće dokumenta o pozivu Rusiji da se priključi Trampovom Odboru za mir, konsultovaće se sa strateškim partnerima i nakon toga dati odgovor Sjedinjenim Državama, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin.

"Što se tiče našeg učešća u Odboru za mir, Ministarstvu spoljnih poslova Rusije naloženo je da prouči dokumenta koja su nam dostavljena, da se po tom pitanju konsultuje sa našim strateškim partnerima i tek nakon toga ćemo moći da damo odgovor na upućeni poziv“, rekao je Putin na sastanku sa stalnim članovima Saveta bezbednosti Ruske Federacije.

Predsednik Rusije Vladimir Putin saopštio je da je "primljeno lično obraćanje predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa "sa pozivom da se Rusija pridruži Odboru za mir koji se tiče primirja u Pojasu Gaze.

Na sastanku sa stalnim članovima Saveta bezbednosti RF, predsednica Saveta Federacije Valentina Matvijenko upitala je predsednika o stavu Rusije prema američkoj inicijativi za stvaranje Odbora za mir.

"Što se tiče odbora, mi smo zaista dobili lično obraćanje predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa sa pozivom da se priključimo novoj međunarodnoj strukturi koja se formira na njegovu inicijativu – Odboru za mir", rekao je Putin.

