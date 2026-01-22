PORUKA IZ ALIJANSE POSLE SUSRETA DVOJICE ZVANIČNIKA NA SVETSKOM EKONOMSKOM FORUMU U DAVOSU

Pregovori između Danske, Grenlanda i SAD će se "nastaviti", izjavila je sinoć portparolka NATO Alison Hart, nakon što je američki predsednik Donald Tramp saopštio da je odustao od uvođenja carina evropskim zemljama.

On je to učinio posle „veoma produktivnog“ sastanka sa generalnim sekretarom NATO Markom Ruteom nakon govora koji je održao u Davosu na Svetskom ekonomskom forumu.

„Diskusije među saveznicima NATO o okviru koji je predsednik Tramp pomenuo fokusiraće se na obezbeđivanje arktičke bezbednosti kroz kolektivne napore saveznika, a posebno sedam arktičkih saveznika“, rekla je Hart, prenosi CNN.

„Pregovori između Danske, Grenlanda i SAD će se nastaviti sa ciljem da se osigura da Rusija i Kina nikada ne steknu ekonomsko ili vojno uporište na Grenlandu“, dodala je.

Tramp je prethodno rekao da je sa Ruteom "napravio okvir budućeg sporazuma u ​​vezi sa Grenlandom i sa celim regionom Arktika“.

Detalji okvirnog sporazuma nisu poznati, a na pitanje da kaže o čemu se radi, Rute je rekao novinarima: „pročitajte Trampovu objavu na Trutu (Truth Social) i sve ćete videti".