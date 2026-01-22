Slušaj vest

Pregovori između Danske, Grenlanda i SAD će se "nastaviti", izjavila je sinoć portparolka NATO Alison Hart, nakon što je američki predsednik Donald Tramp saopštio da je odustao od uvođenja carina evropskim zemljama.

On je to učinio posle „veoma produktivnog“ sastanka sa generalnim sekretarom NATO Markom Ruteom nakon govora koji je održao u Davosu na Svetskom ekonomskom forumu.

„Diskusije među saveznicima NATO o okviru koji je predsednik Tramp pomenuo fokusiraće se na obezbeđivanje arktičke bezbednosti kroz kolektivne napore saveznika, a posebno sedam arktičkih saveznika“, rekla je Hart, prenosi CNN.

Mark Rute na bezbednosnoj konferenciji u Minhenu Foto: CLEMENS BILAN/EPA

„Pregovori između Danske, Grenlanda i SAD će se nastaviti sa ciljem da se osigura da Rusija i Kina nikada ne steknu ekonomsko ili vojno uporište na Grenlandu“, dodala je.

Tramp je prethodno rekao da je sa Ruteom "napravio okvir budućeg sporazuma u ​​vezi sa Grenlandom i sa celim regionom Arktika“.

Donald Tramp drži govor u Davosu u Švajcarskoj na Svetskom ekonomskom forumu Foto: GIAN EHRENZELLER/KEYSTONE, Markus Schreiber/AP

Detalji okvirnog sporazuma nisu poznati, a na pitanje da kaže o čemu se radi, Rute je rekao novinarima: „pročitajte Trampovu objavu na Trutu (Truth Social) i sve ćete videti".

(Kurir.rs/FoNet)

