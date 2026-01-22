Slušaj vest

Trgovinski odnosi između Amerike i Evrope doživeli su turbulentan obrt nakon što je Evropska unija zaustavila formalno odobrenje važnog sporazuma, pod pritiskom američkih pretnji carinama.

Dogovor koji je trebalo da stabilizuje trgovinske tokove i smanji carine sada visi u vazduhu, dok se partneri bore da povrate poverenje i jasno definišu granice saradnje. Pitanje je da li ovakvi diplomatski trzaji ostavljaju trajne posledice ili su samo još jedan epizodni sukob u dugogodišnjem odnosu Amerike i Brisela. A, nakon eskalacije pritiska iz Evrope, Donald Tramp je iznenada odustao od planiranih carina koje su trebalo da stupe na snagu početkom februara.

Emil Zoronjić, doktorant na Fakultet političkih nauka govorio je o ovoj temi za Kurir televiziju:

Emil Zoronjić Foto: Kurir Televizija

- Kod Donalda Trampa je priča uvek preterana, on uvek preteruje sa polu informacijama.polučinjenicama, pa i sada kada je naišao na jedan veći otpor evropskih zemalja. Verovatno je procenio da je u ovom trenutku bolje da ne forsira tu priču, jer ipak jedinstvo između Evrope i Amerike nije samo pitanje političkih i ekonomskih odnosa, već prirodnih. Ne zna ni kako se zove ostrvo koje želi da prisvoji, 4 puta ga je nazvao Island - kaže Zoronjić i dodaje:

- Pretpostavljam da je njegova želja da on dobije to ostrvo i da ono bude deo Sjedinjenih Američkih država. Međutim, mislim da će ipak uz nešto bolju kominikaciju sa svojim saradnicama ipak razumeti da nije loše da Amerika tamo ima samo pojačano vojno prisustvo kao tokom Hladnog rata.

Sama činjenica da se političko pitanje Grenlanda prelama kroz NATO kanal kroz komunikaciju sa Markom Ruteom, a ne kroz bilateralni EU–SAD format, sugeriše da Vašington želi da temu drži u bezbednosnom okviru. To je i poruka Evropi: NATO je poluga, a ne samo savez.

Foto: GIAN EHRENZELLER/KEYSTONE

- Tramp je na ovaj način to predstavio kao bezbednosno pitanje. Sa druge strane, kako bi izgledao bilateralan sastanak sa Danskom vladom? Ne bi sigurno došlo do nekog zaključka. Ovo su sve garancije koje Amerika ima od Drugog svetskog rata do danas. Mogla bi da pojača svoje prisustvo. Danska je spremna da preda upravljanje ostrva Americi, ali da to bude deo Danske - kaže Zoronjić i dodaje:

- I za njega NATO ima vrednost i ne verujem da bi ga napustio. I on kao real političar, mislim da shvata trenutak u kome se svet nalazi i potrebu postojanja NATO-a i evropskih zemalja.

Uspostavljen okvir budućeg dogovora

U objavi na svojoj platformi "Truth Social", Tramp je napisao da su "uspostavili okvir budućeg dogovora u vezi sa Grenlandom i, zapravo, celom arktičkom regijom".

Američki predsednik dodao je da će to "rešenje" biti odlično za SAD i sve zemlje članice NATO-a.

"Na osnovu vrlo produktivnog sastanka koji sam imao sa generalnim sekraterom NATO-a Markom Ruteom, napravili smo okvir budućeg dogovora u vezi sa Grenlandom, ali zapravo i sa celom arktičkom regijom. Ovo rešenje, ako bude zaključeno, biće izvrsno za SAD i sve zemlje članice NATO-a", napisao je Tramp i dodao:

"Na osnovu toga neću uvoditi carine koje bi trebalo da stupe na snagu 1. februara. Dodatni razgovori vode se o projektu Zlatna kupola u kontekstu Grenlanda. Kako razgovori budu napredovali, biće objavljeno više informacija. Potpredsednik Džej Di Vens, državni sekretar Marko Rubio, specijalni izaslanik Stiv Vitkof i drugi, prema potrebi, biće zaduženi za pregovore - i direktno će mi podnositi izveštaje. Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju".

