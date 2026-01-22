Slušaj vest

Odron izazvan jakim kišama pogodio je popularni kamping centar, kao i jednu kuću u Novom Zelandu gde se više osoba vode kao nestale, a hitne službe rade na spasavanju, objavili su danas zvaničnici.

Jake kiše i poplave izazvale su velike prekide struje na Severnom ostrvu Novog Zelanda.

Stotine ljudi odsečeno je kada je odron blokirao ključni put u Zalivu Helena.

Hitne službe pozvane su da dođu do odrona na podnožju planine Mauganui na novozelandskom Severnom ostrvu posle 9.30 danas po lokalnom vremenu.

Odron je pogodio kamping na toj popularnoj turističkoj destinacije a slike pokazuju vozila, prikolice i blok sa kupatilom prekriveni krhotinama.

Šef policije Tim Anderson da je broj nestalih jednocifren ali nije dao druge detalje.

1/5 Vidi galeriju Odron zatrpao kamping centar i kuću na Novom Zelandu Foto: DJ MILLS / AFP / Profimedia, Handout / AFP / Profimedia

Još jedan odron pogodio je kuću u obližnjem zalivu kod mesta Tauranga u 4.50 jutros, saopštila je policija.

Dvoje ljudi je uspelo da pobegne ali dvoje se i dalje vodi kao nestalo i operacija spasavanja je u toku.

Premijer Novog Zelanda Kristofer Lukson pozvao je meštane pogođenih oblasti da slušaju uputstva vlasti o bezbednosti tokom ovih ekstremnih vremenskih uslova.

Ministar za upravljanje hitnim situacijama Mark Mičel rekao je da službe za hitne intervencije nastavljaju operacije spasavanja na planini Maunganui.

Nacionalna meteorološka služba MetServis saopštila je je grad Tauranga zabeležio najviše padavina od kada su počela merenja 1910. godine.

Na grad je palo 274 milimetara kiše u 24 časa, što je prosek za oko tri meseca, rekli su iz meteorološke službe, preneo je BBC.