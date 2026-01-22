Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp u Davosu drži ceremoniju potpisivanja takozvane inicijative Odbor za mir, za koju kaže da bi "mogla" da zameni UN.

Potpisivanje se održava u Davosu, na marginama Svetskog ekonomskog foruma.

Bivši britanski premijer Toni Bler, koji će biti deo Izvršnog odbora ove inicijative, prisutan je na objavljivanju povelje Odbora za mir.

Bugarski diplomata Nikolaj Mladenov će takođe biti član Izvršnog odbora tela kojim će upravljati Tramp.

Na ceremoniji potpisivanja prisutni su:

Predstavnik Bahreina

Predstavnik Maroka

Predsednik Argentine

Premijer Jermenije

Predsednik Azerbejdžana

Premijer Bugarske

Premijer Mađarske

Predsednik Indonezije

Zamenik premijera Jordana

Predsednik tzv. Kosova

Premijer Pakistana

Predsednik Paragvaja

Premijer Katara

Ministar spoljnih poslova Saudijske Arabije

Ministar spoljnih poslova Turske

Predstavnik UAE

Predsednik Uzbekistana

Premijer Mongolije