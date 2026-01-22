Planeta
TRAMP OSNOVAO ODBOR ZA MIR: Pogledajte ko je sve na spisku
Američki predsednik Donald Tramp u Davosu drži ceremoniju potpisivanja takozvane inicijative Odbor za mir, za koju kaže da bi "mogla" da zameni UN.
Potpisivanje se održava u Davosu, na marginama Svetskog ekonomskog foruma.
Bivši britanski premijer Toni Bler, koji će biti deo Izvršnog odbora ove inicijative, prisutan je na objavljivanju povelje Odbora za mir.
Bugarski diplomata Nikolaj Mladenov će takođe biti član Izvršnog odbora tela kojim će upravljati Tramp.
Na ceremoniji potpisivanja prisutni su:
- Predstavnik Bahreina
- Predstavnik Maroka
- Predsednik Argentine
- Premijer Jermenije
- Predsednik Azerbejdžana
- Premijer Bugarske
- Premijer Mađarske
- Predsednik Indonezije
- Zamenik premijera Jordana
- Predsednik tzv. Kosova
- Premijer Pakistana
- Predsednik Paragvaja
- Premijer Katara
- Ministar spoljnih poslova Saudijske Arabije
- Ministar spoljnih poslova Turske
- Predstavnik UAE
- Predsednik Uzbekistana
- Premijer Mongolije
Britanija je prethodno saopštila da neće potpisati sporazum o Odboru za mir, navodeći zabrinutost zbog mogućeg učešća Rusije u toj inicijativi, čiji je cilj rešavanje globalnih sukoba. Tramp je pozvao Putina da uđe u Odbor za mir.
