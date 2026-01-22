SAZNANJA CNN OD ZVANIČNIKA ALIJANSE DA JE OVO BIO JEDAN OD PREDLOGA

Među predlozima koji su razmatrani na juče održanim sastancima zvaničnika NATO, a koji je iznet i u prethodnim razgovorima između članica Alijanse i generalnog sekretara NATO Marka Rutea, jeste i mogućnost da Danska dozvoli SAD da izgrade više novih vojnih baza na Grenlandu.

CNN od neimenovanog zvaničnika NATO saznaje da bi te baze bile "izgrađene na zemljištu koje se smatra suverenom američkom teritorijom" na najvećem ostrvu na svetu koje je sada danska autonomna teritorija.

Američka televizija navodi da nije jasno da li bi taj predlog na kraju bio deo okvira na koji je predsednik Donald Tramp aludirao u sredu kada je nakon sastanka sa Ruteom objavio da odustaje od pretnji carinama evropskim zemljama koje podržavaju Dansku, kao i od zauzimanja arktičke terittorije silom.

- Uopšteno govoreći, povećanje američkog vojnog prisustva na Grenlandu je bilo glavna potka u razgovorima - rekao je zvaničnik za CNN.

