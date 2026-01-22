Slušaj vest

Među predlozima koji su razmatrani na juče održanim sastancima zvaničnika NATO, a koji je iznet i u prethodnim razgovorima između članica Alijanse i generalnog sekretara NATO Marka Rutea, jeste i mogućnost da Danska dozvoli SAD da izgrade više novih vojnih baza na Grenlandu.

CNN od neimenovanog zvaničnika NATO saznaje da bi te baze bile "izgrađene na zemljištu koje se smatra suverenom američkom teritorijom" na najvećem ostrvu na svetu koje je sada danska autonomna teritorija.

Grenland Foto: EPA Ide Marie Odgaard, Shutterstock

Američka televizija navodi da nije jasno da li bi taj predlog na kraju bio deo okvira na koji je predsednik Donald Tramp aludirao u sredu kada je nakon sastanka sa Ruteom objavio da odustaje od pretnji carinama evropskim zemljama koje podržavaju Dansku, kao i od zauzimanja arktičke terittorije silom.

Američka vojska Foto: Shutterstock, Alliance Images / Alamy / Alamy / Profimedia, APFootage / Alamy / Alamy / Profimedia

- Uopšteno govoreći, povećanje američkog vojnog prisustva na Grenlandu je bilo glavna potka u razgovorima - rekao je zvaničnik za CNN.

Danska premijerka Mete Frederiksen Foto: Francois Walschaerts/AP, Emil Nicolai Helms/Ritzau Scanpix Foto, Geert Vanden Wijngaert/AP

Kurir je prošlog meseca objavio saznanja Korijere dela sera da je Danska planirala da ponudi SAD do deset novih baza na Grenlandu na sastanku koji su zvaničnici vlade premijerke Mete Frederiksen održali sa šefom Stejt departmenta Markom Rubijom i Trampovim potpredsednikom Džej Dijem Vensom.

(Kurir.rs/CNN/Preveo i priredio: N. V.)

Ne propustitePlanetaTRAMP POČEO OD SRBIJE, NJEGOV ZET POKAZAO "NOVU GAZU"! Ovo je GENERALNI PLAN, "divno parče zemlje" kao iz naučnofantastičnih filmova "Oni ovo grade za 3 godine"
Donald Tramp.jpg
Planeta"CILJ DA RUSIJA I KINA NIKADA NE STEKNU UPORIŠTE NA GRENLANDU" NATO najavio nastavak pregovora o Grenlandu nakon "veoma produktivnog" sastanka Tramp-Rute (FOTO)
101 EPA Yuri Gripas Pool.jpg
PlanetaKAKAV PREOKRET U DAVOSU! Tramp: Neću uvoditi carine zemljama Evropske unije! (VIDEO, FOTO)
Donald Tramp.jpg
Planeta"AKO ME UBIJU, BIĆE ZBRISANI SA LICA ZEMLJE, IZDAO SAM NAREĐENJE!" Tramp pred Davos dao intervju, otkrio da se sve promenilo "BIO SAM PLEN, SADA SAM LOVAC"
Donad Tramp
PlanetaTO JE TO, DANSKA SAGINJE GLAVU PRED TRAMPOM, 10 NOVIH BAZA SAD NA GRENLANDU! Odlučuje se sudbina najvećeg ostrva na svetu, Amerika dobija i RETKE METALE i NAFTU
Donald Tramp Grenland