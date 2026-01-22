NATO TERA DANSKU DA DOZVOLI NOVE AMERIČKE BAZE SAD NA GRENLANDU! Da li je ovo bio razlog što je Tramp odustao od carina i zazimanja arktičke teritorije silom?
Među predlozima koji su razmatrani na juče održanim sastancima zvaničnika NATO, a koji je iznet i u prethodnim razgovorima između članica Alijanse i generalnog sekretara NATO Marka Rutea, jeste i mogućnost da Danska dozvoli SAD da izgrade više novih vojnih baza na Grenlandu.
CNN od neimenovanog zvaničnika NATO saznaje da bi te baze bile "izgrađene na zemljištu koje se smatra suverenom američkom teritorijom" na najvećem ostrvu na svetu koje je sada danska autonomna teritorija.
Američka televizija navodi da nije jasno da li bi taj predlog na kraju bio deo okvira na koji je predsednik Donald Tramp aludirao u sredu kada je nakon sastanka sa Ruteom objavio da odustaje od pretnji carinama evropskim zemljama koje podržavaju Dansku, kao i od zauzimanja arktičke terittorije silom.
- Uopšteno govoreći, povećanje američkog vojnog prisustva na Grenlandu je bilo glavna potka u razgovorima - rekao je zvaničnik za CNN.
Kurir je prošlog meseca objavio saznanja Korijere dela sera da je Danska planirala da ponudi SAD do deset novih baza na Grenlandu na sastanku koji su zvaničnici vlade premijerke Mete Frederiksen održali sa šefom Stejt departmenta Markom Rubijom i Trampovim potpredsednikom Džej Dijem Vensom.
