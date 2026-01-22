Slušaj vest

Predsednik Aleksandar Vučić sastao se sa brojnim evropskim i svetskim zvaničnicima na marginama Svetskog ekonomskog foruma u Davosu. Rekao je da mu je prvi utisak nakon govora američkog predsednika Donalda Trampa da se ide u smeru daljeg suprotstavljanja i sukobljavanja na zapadu između Sjedinjenih Američkih Država i Evrope.

Šta će biti sa Grenlandom, ili šire gledano, šta će biti sa Evropom i svetom na kraju krajeva, za "Puls Srbije", otkrili su nam prof. dr Dragan Petrović, naučni savetnik i Marko Miškeljin, Centar za društvenu stabilnost.

Kako je Dragan Petrović istakao, Tramp je forum u Davosu iskoristio da na njegov način demonstrira nove isečke zvanične geopolitike SAD.

"Pobrkao je Grenland i Island"

- Tramp je između redova podvukao da će srediti nacionalne interese američkih država a vrlo malo neke interese multilateralnih međunarodnih organizacija, čak i onih u kojima su SAD članovi. Na prvom mestu, smatram da ne polaže previše na regionalne ekonomske integracije kao što su nafta gde je nekada bila Amerika i ne ceni previše EU, tu se mogu videti strategije koje su objavljene pre izvesnog vremena. On je u jednom od njegovih nonšalantnih izlaganja bio duhovit, na primer kada je rekao da ima mnogo prijatelja. Tramp je izuzetno popularan političar koji je iskoristio ovu priliku da nad širim masama na jedan razumljiv način demonstrira neke isečke nove zvanične geopolitike SAD koja pre svega polazi od interesa SAD, a mnogo manje obraća pažnju na interese partnera članica EU - rekao je Petrović i dodao:

Dragan Petrović, naučni savetnik Foto: Kurir Televizija

- Tramp prihvata najjače sile EU, spominjao je i Makrona ali se vidi da ima prilično malu dozu uvažavanja EU, čak ni NATO nije toliko kao što je kod ranijih predsednika bio u prvom planu. Rekao je da su danski prijatelji dobili ponudu i da očekuju da budu racionalni, ali nije podvukao šta će biti ako ne prihvate da prodaju Grenland. U suštini, od izlaganja Džej Di Vensa u januaru prošle godine u Minhenu na geopolitičkom forumu, mislim da je ovo jedan kontinuitet Trampove administracije u odnosu na neka bitna geopolitička pitanja u svetu.

Marko Miškeljin smatra da je u Trampu postojala mala želja da ponizi EU i neke od evropskih lidera.

"Nema pozitivan stav prema međunarodnim organizacijama"

- Donald Tramp generalno nema pozitivan stav prema međunarodnim organizacijama i to se jasno vidi nakon višedecenijskog postojanja u politici, samim tim je takav njegov stav i prema EU. Činjenica je da je postojala mala želja da ponizi EU i neke od evropskih lidera, i to se vidi pogotovo kada je spomenuo Makrona. Mnogo je bitno ono što je izrečeno i ako ćemo se držati strogo toga ima dosta stvari koje zabrinjavaju trenutni evropski establišment ali i dosta stvari koje nam pokazuju pravac u kojem Trampova administracija planira da vodi i SAD pa onda i čitav svet - rekao je Miškeljin i dodao:

Marko Miškeljin, Centar za društvenu stabilnost Foto: Kurir Televizija

- Jedna od bitnijih stvari koje je rekao ili je planirao da kaže je upravo to da neće biti vojne intervencije. U jednom trenutku, u toku prvih sat vremena i deset minuta obraćanja pre nego što se prešlo na pitanje moderatora, provukao je rečenicu kako smatra da SAD ni sada neće dobiti ništa osim ako ne primene silu, što on ne želi da čini a što bi trebalo da se odnosilo na Grenland, međutim ono što dodaje dodatne spekulacije jeste vest od samog Trampa a to je da je dostignut dogovor oko Grenlanda.

Šta je Tramp poručio svetu iz Davosa? Izvor: Kurir televizija

