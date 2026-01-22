Slušaj vest

Zelenski sada odgovara na pitanja, komentariše današnji sastanak sa Trampom

Ukrajinski predsednik sada odgovara na neka pitanja; prvo pita kako je prošao njegov današnji sastanak sa američkim predsednikom Donaldom Trampom.

On opisuje sastanak kao dobar i „veoma važan“ dok zahvaljuje predsedniku što je našao vremena za razgovor.

Zelenski kaže da će Ukrajini biti potrebne „veoma jake“ SAD da bi postigla mir i kaže da Evropa može imati isti uticaj, ali „je potrebno vreme“.

„Mislim da je ovo poslednja milja, što je veoma teško“, dodaje on.

Kaže da tokom dijaloga sa bilo kojim liderom mora da brani svoju zemlju, što „nije jednostavno, ali danas je bilo pozitivno“.

1/5 Vidi galeriju Zelenski nakon govora u Davosu 2026. Foto: AP/Markus Schreiber, AP/Gian Ehrenzeller

Zelenski završio svoj govor sa "Slava Ukrajini"

„Bez akcije sada, nema sutra“, kaže on.

Svoj govor završava sa „slava Ukrajini".

Foto: AP/Markus Schreiber

Zelenski evropskim liderima: "U grenlandskom ste režimu"

Zelenski je kritikovao evropske lidere zbog njihove neaktivnosti kada je u pitanju rat protiv Ukrajine, upoređujući to sa njihovim ponašanjem oko Grenlanda poslednjih dana.

„Svi su usmerili pažnju na Grenland i jasno je da većina lidera jednostavno nije sigurna šta da radi povodom toga. I čini se da svi samo čekaju da se Amerika ohladi po ovoj temi, nadajući se da će proći. Ali šta ako ne prođe, šta onda?“, upitao je Zelenski.

„Više puta smo rekli našim evropskim partnerima — reagujte odmah... ali Evropa je i dalje u 'grendskom režimu' — možda će jednog dana neko nešto preduzeti“, rekao je ukrajinski predsednik.

„Ili ćete izjaviti da će evropske baze štititi region od Rusije i Kine i uspostaviti te baze, ili ćete rizikovati da vas ne shvate ozbiljno“, rekao je Zelenski o Grenlandu, ponavljajući ono što je američki predsednik Donald Tramp rekao o bezbednosti arktičkog regiona. „Jer 40 vojnika neće ništa zaštititi.“

Zelenski je upozorio na ruske ratne brodove koji „slobodno plove oko Grenlanda“ i ponudio je ukrajinsku stručnost i oružje „kako bi se osiguralo da nijedan od tih brodova ne ostane“.

„Mogu da potonu blizu Grenlanda, baš kao što su potonuli blizu Krima“, dodao je. „Možemo da preduzmemo akcije i znamo kako da se borimo tamo, ako bi nas pitali, i ako bi Ukrajina bila u NATO-u — ali nismo.“

1/3 Vidi galeriju Govor Volodimira Zelenskog na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu 2026. Foto: AP/Markus Schreiber, AP/(Gian Ehrenzeller

Zelenski: Dokumenti za okončanje rata u Ukrajini uskoro su spremni

„Gde su lideri koji su spremni da reaguju? Reagujte sada. Uspostavite novi svetski poredak. Danas je Amerika osnovala svoj 'Odbor za mir'. Video sam ko se pridružio. Svako je imao svoje razloge za pridruživanje, ali Evropa nije donela nikakvu odluku“, rekao je.

Takođe je zahvalio šefu NATO-a što je razgovarao sa Trampom. „Stvari se brzo menjaju i Evropa ne može da prati. Kada smo ujedinjeni, nepobedivi smo“, dodao je.

„Evropa mora da izgradi bolji svet. Bolji svet bez rata. Za to su joj potrebni saradnici. Danas radimo na rešenjima.

Nije lako. Dokumenti za okončanje rata u Ukrajini uskoro su spremni. Rusija mora biti spremna da zaustavi ovaj rat, ovu agresiju. Podrška Ukrajini mora biti jača“, rekao je Zelenski.

Sutra trilateralni sastanak: SAD, Rusija, Ukrajina

„Danas je moj tim razgovarao sa Amerikancima. Mislim da je sastanak veoma važan, potrebne su nam Sjedinjene Države za garanciju mira. Danas je Amerika veoma jaka i mislim da su naši timovi dobro sarađivali. Moram da branim interese svoje zemlje i razgovori su bili veoma pozitivni“, rekao je Zelenski.

„Američki tim danas ide u Moskvu. Čekali su kraj našeg sastanka sa Trampom“, dodao je. „Napadnuti smo. Ljudi žive bez struje. Rusi su takođe u teškoj situaciji. Nadam se da će se rat uskoro završiti“, rekao je.

1/6 Vidi galeriju Pregovori u Kremlju ruskog predsednika Vladimira Putina sa Stivom Vitkofom i Trampovim zetom Džaredom Kušnerom o mirovnom planu za Ukrajinu Foto: Alexander Kazakov / Sputnik / Profimedia, Kristina Kormilitsyna / Zuma Press / Profimedia

Zelenski kritikuje neuspeh Evrope i SAD da zaustave prodaju raketnih komponenti Rusiji



Zelenski nastavlja da kritikuje neuspeh Evrope i SAD da zaustave kompanije koje prodaju raketne komponente Rusiji.

„Evropa ne govori ništa, Amerika skoro ništa ne govori, a Putin pravi rakete“, kaže on.

Tražeći veću podršku, Zelenski govori o zaostatku diplomatske linije.

„Savetovano nam je da ne pominjemo Tomahavke“, objašnjava on, opisujući kako mu je rečeno da bi to moglo „pokvariti raspoloženje“ u pregovorima sa SAD.

U međuvremenu, u Evropi, kaže da postoje „beskrajni unutrašnji sporovi“ koji sprečavaju iskren razgovor kako bi se pronašla rešenja.

„Umesto da postane istinski globalna sila, Evropa ostaje lep, ali fragmentiran kaleidoskop malih i srednjih sila“, dodaje on.

Zelenski: "Neki evropski lideri su iz Evrope, ali ne za Evropu“,





Zelenski kaže da se predsednik Tramp „neće promeniti“.

„Neki evropski lideri su iz Evrope, ali ne za Evropu“, kaže on. Dodaje da su neki Evropljani „zaista jaki“, pre nego što kaže da im „uvek treba neko drugi da im kaže koliko dugo treba da budu čvrsti“.

To nije način na koji velike sile funkcionišu, kaže on.

„Amerika menja svoj stav“, nastavlja on, „ali niko ne zna tačno kako. Stvari se brže kreću, kako Evropa može da prati to?“

On kaže da su izazovi sa kojima se suočavamo „izazovi evropskom načinu života“.

Zelenski: Nema stvarnog napretka u uspostavi tribunala za rusku agresiju

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je da nije postignut „stvarni napredak“ u osnivanju tribunala za rusku agresiju uprkos „mnogobrojnim sastancima“, pitajući se da li je to pitanje „vremena ili političke volje“.

Takođe je zahvalio Evropi na zamrzavanju ruske imovine, ali je rekao da je odluka da se ta sredstva koriste za pomoć Ukrajini da se odbrani „blokirana“ „kada je došlo vreme“.

Zelenski je zahvalio liderima na radu na bezbednosnim garancijama, navodeći obaveze britanskog premijera Kira Starmera i francuskog predsednika Emanuela Makrona. Međutim, izrazio je i izvesnu rezervisanost.

„Svi su veoma pozitivni, ali. Uvek neko ali“, rekao je. „Ali potrebna nam je podrška predsednika Trampa.“

Počelo obraćanje Zelenskog: "Dragi prijatelji..."

Nakon sastanka sa predsednikom SAD, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski obraća se javnosti.

„Dragi prijatelji, niko ne želi da živi sa sve što se ponavlja iz dana u dan. Godinama. Mi tako živimo. Prošle godine sam zaključio ovaj forum rečima 'Evropa mora znati kako da se brani' i ove godine mogu da ponovim isto“, rekao je.

„Lideri nisu sigurni šta da rade sa Grenlandom. Svi čekaju da se Amerika ohladi“, dodao je.

Dotakao se i situacije u Venecueli i napomenuo da je Maduro u zatvoru, a Vladimir Putin nije.

„On i dalje koristi zamrznutu imovinu za finansiranje rata. Još uvek nema rešenja za rusku agresiju protiv Ukrajine i ukrajinskog naroda“, dodao je

„Svi su veoma pozitivni, ali je potrebna podrška Donalda Trampa. Nikakve garancije za mir neće funkcionisati bez Amerike“, rekao je Zelenski. Dodao je da se mora zaustaviti i prodaja ruske nafte i da je upravo to ono što finansira rat u Ukrajini.

„Evropa mora znati kako da se brani. Ako pošaljete 40 vojnika na Grenland, kakvu poruku to šalje? Kakvu poruku Putinu, Kini ili Danskoj?“, upitao je ukrajinski predsednik.

Završen sastanak Trampa i Zelenskog

Sastanak američkog predsednika Donalda Trampa s ukrajinskim kolegom Volodimirom Zelenskim završen je danas na marginama Svetskog ekonomskog foruma u Davosu.

CNN navodi da je sastanak trajao sat vremena.

Skaj njuz prenosi da se Tramp se pojavio pred kamerama nakon sastanka i kazao da su razgovori s ukrajinskim predsednikom bili "dobri".

Tramp je upitan da li postoji šansa za postizanje dogovora danas.

- Moraćemo da vidimo šta će se desiti. Sastajemo se sa Rusijom, to će se održati sutra i sastaćemo se sa predsednikom Putinom. Imao sam veoma dobar sastanak sa predsednikom Zelenskim, svi žele da se rat završi - kazao je predsednik SAD.

Foto: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

On je rekao da sa Zelenskim nije razgovarao pridruživanju Ukrajine Odboru za mir.

Savetnik Zelenskog za komunikacije ocenio je takođe sastanak ukrajinskog predsednika sa Trampom kao "dobar".

1/7 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp potpisao osnivačku povelju Odbora za mir Foto: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia, Markus Schreiber/AP, GIAN EHRENZELLER/KEYSTONE