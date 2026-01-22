Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp je primećen sa novom modricom na ruci, nedeljama nakon što je za prethodne modrice okrivio visoku dozu aspirina.

Tokom svog govora na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu, fotografi su uočili svežu crno-plavu modricu na nadlaktici njegove leve ruke.

Američki predsednik je ranije fotografisan sa velikim modricama, ali na desnoj ruci. Otkako se vratio na dužnost pre skoro godinu dana, Trampovo zdravlje je predmet debate, od njegove navodne pospanosti do modrica na rukama.

Objašnjenja za modrice

Trampov lekar, Šon Barbabela, rekao je da predsednik uzima oko 325 mg aspirina dnevno kako bi sprečio srčani ili moždani udar, dok je prosečna doza oko 100 mg.

Sam Tramp je za Volstrit žurnal rekao: „Kažu da je aspirin dobar za razređivanje krvi, a ja ne želim da mi gusta krv teče kroz srce. Želim lepu, retku krv da mi teče kroz srce. Da li to ima smisla? Radije bih uzimao manju dozu, ali uzimam veću dozu, ali to radim godinama, i ono što to radi jeste da izaziva modrice.“

Bela kuća se takođe osvrnula na modrice, tvrdeći da su nastale od „čestog rukovanja“. Prethodne spekulacije sugerisale su da bi intravenozne infuzije, tanka koža, lekovi za razređivanje krvi ili predsednikova poodmakla starost mogli biti uzrok.

Tramp ima 79 godina, tvrdi da je zdraviji od Obame, 15 godina mlađeg od njega.

U februaru prošle godine, velika modrica se pojavila na nadlaktici Trampove desne ruke dok je sedeo prekrštenih ruku tokom sastanka sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom. U drugim prilikama, navodno je pokušao da sakrije modrice korektorom.

Tramp je najstariji predsednik koji je inaugurisan, stupivši na dužnost po drugi put prošle godine u 78. godini. Godinama se hvalio svojim zdravljem, u jednom trenutku tvrdeći da je „zdraviji od Obame“, koji je 15 godina mlađi od njega.

Zvanični zdravstveni izveštaj

Ranije ove godine, lekar Bele kuće Barbabela objavio je memorandum o Trampovom zdravlju, proglasivši ga odličnim. U memorandumu je navedeno da ima „dobro kontrolisanu“ hiperholesterolemiju (visok holesterol), divertikulozu i aktiničnu keratozu (suve mrlje na koži). Dodaje se da uzima dva leka za holesterol, dnevni aspirin za zdravlje srca i kremu za kožna oboljenja po potrebi.

