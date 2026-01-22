Slušaj vest

Ilon Mask se u nedelju prvi put pojavljuje na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu, u Švajcarskoj, što je značajan odmak za milijardera koji je ranije javno kritikovao godišnje okupljanje političke i poslovne elite.

U najnovijem rasporedu, najbogatiji čovek na svetu će se pridružiti izvršnom direktoru kompanije Blekrok, Lariju Finku, na panelu, izvestio je Rojters.

Dugogodišnji kritičar Foruma

Poslednjih godina, Mask je bio jedan od najglasnijih kritičara Svetskog ekonomskog foruma, redovno osuđujući godišnji skup u Davosu kao elitistički, neodgovoran i otuđen od običnih ljudi.

Na svojoj društvenoj mreži X, Mask je više puta ismevao Davos, nazivajući ga „dosadnim“ i govoreći da je Svetski ekonomski forum „neizabrana svetska vlada koju ljudi nikada nisu tražili i ne žele“.

Uloga u globalnim debatama

Maskov nastup u Davosu dolazi u trenutku kada on nastavlja da igra ključnu ulogu u nekoliko globalnih debata, od isporuke satelitskog interneta kompanije SpejsIks u ratne zone do javne kritike seksualizovanih slika koje generiše Grok, četbot njegovog startapa za veštačku inteligenciju xAI.

Status izvršnog direktora Tesle kao saveznika američkog predsednika Donalda Trampa ojačao je njegov politički uticaj, dajući mu neobično visok stepen uticaja u političkim debatama koje obuhvataju tehnologiju, odbranu i globalne komunikacije.