Francuska mornarica presrela je danas tanker za naftu u Sredozemnom moru koji je putovao iz Rusije.

To je obavljeno u okviru misije usmerene na rusku "tajnu flotu" pod sankcijama, saopštili su zvaničnici.

Francuskoj mornarici je obaveštajne podatke za operaciju dostavila Velika Britanija.

Francuske pomorske vlasti za Mediteran saopštile su da se sumnja da brod "Grinč" plovi pod lažnom zastavom.

Mornarica će brod otpratiti do luke radi dodatnih provera, navodi se u saopštenju.

Predsednik Francuske Emanuel Makron objavio je na društvenoj mreži Iks da je operacija izvedena uz podršku "nekoliko saveznika" Francuske i u "strogom skladu sa Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravu na moru".

"Odlučni smo da poštujemo međunarodno pravo i da obezbedimo efikasno sprovođenje sankcija. Aktivnosti 'tajne flote' doprinose finansiranju agresionog rata protiv Ukrajine", napisao je francuski predsednik.