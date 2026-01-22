Slušaj vest

Guverner Kalifornije, Gevin Njusom, objavio je danas fotomontažu u kojoj je ismejao američkog predsednika Donalda Trampa i njegov novoosnovani „Odbor za mir“, predstavljen na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu.

Fotomontaža prikazuje Trampa kako sedi za stolom sa oznakom „Odbor za mir“ i drži potpisan dokument, dok se oko njega, umesto stvarnih političkih saveznika, nalaze izmišljeni i negativni likovi iz popularne kulture i filmova, uključujući Džokera, Darta Vejdera, Voldemora, Penivajza, dr. Evilu i niz drugih likova koji simbolizuju zlo, haos ili autoritarnu moć. Među njima je i ruski predsednik Vladimir Putin, čime je Njusom dodatno naglasio ironiju cele scene.

Fotomontaža je očigledna satira Trampove inicijative i njegovih tvrdnji o „miru“, a Njusom ju je pratio ironičnim komentarom: „VAU! KAKAV NEVEROVATAN ODBOR ZA MIR!“

Njusom sve više kritikuje Trampa, želi u Belu kuću

Njusom, demokratski guverner Kalifornije i jedan od istaknutijih Trampovih kritičara, poslednjih meseci se otvorenije meša u nacionalne političke sukobe, često koristeći društvene mreže da napadne Trampove izjave i poteze.

Gevin Njusom, guverner Kalifornije Foto: Rich Pedroncelli/FR171957 AP

Ova objava je nastavak tog političkog obračuna, ali i poruka upućena međunarodnoj publici u vreme kada Tramp pokušava da redefiniše američku spoljnu politiku. Njusom je već nagovestio da planira da se kandiduje za predsednika SAD na sledećim izborima.

Ko je u Trampovom „Mirovnom komitetu“?

Ranije danas, Tramp je predstavio svoj „Komitet za mir“ u Davosu, a ceremoniji je prisustvovalo manje od 20 zemalja. Među prisutnima nije bio nijedan tradicionalni zapadnoevropski saveznik Sjedinjenih Američkih Država.

Scenom su dominirale zemlje Bliskog istoka i Južne Amerike, sa manjim brojem evropskih i azijskih država, uključujući Bahrein, Maroko, Argentinu, Jermeniju, Azerbejdžan, Belorusiju, Bugarsku, Mađarsku, Indoneziju, Jordan, Kosovo, Pakistan, Paragvaj, Katar, Saudijsku Arabiju, Tursku, Ujedinjene Arapske Emirate, Uzbekistan i Mongoliju.

Američki predsednik Donald Tramp potpisao osnivačku povelju Odbora za mir Foto: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia, Markus Schreiber/AP, GIAN EHRENZELLER/KEYSTONE

Ukupan broj učesnika bio je manji od otprilike 35, koliko je ranije najavio visoki zvaničnik Trampove administracije. Nijedna zapadnoevropska zemlja nije učestvovala, a neke su, prema diplomatskim izvorima, izrazile zabrinutost zbog same ideje o odboru koji bi mogao da uključi zemlje protivnike Zapada, poput Rusije.

(Kurir.rs/Index.hr)

