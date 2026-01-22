Slušaj vest

Američka imigraciona i carinska služba (ICE) privela je u utorak petogodišnjeg dečaka iz Minesote dok se vraćao kući iz škole i zajedno sa njegovim ocem odvela ga u pritvorski centar u Teksasu, saopštili su školski zvaničnici.

Liam Ramos, predškolac, i njegov otac privedeni su na prilazu porodičnoj kući u Columbia Heightsu, predgrađu Mineapolisa, izjavila je nadzornica školskog okruga na konferenciji za medije u sredu, piše Gardijan.

Liam, koji je nedavno napunio pet godina, jedno je od četvoro dece iz tog školskog okruga koje su savezni imigracioni agenti priveli u poslednje dve nedelje tokom pojačanih akcija Trampove administracije u regionu, saopštio je okrug.Prema rečima nadzornice Zene Stenvik, Liam i njegov otac tek su stigli kući kada su privedeni.

Dete kao mamac

Stenvik je rekla da se odmah odvezla do kuće čim je saznala za hapšenje. Kada je stigla, očev automobil je još radio, ali su otac i sin već bili odvedeni. Agent je izvukao Liama iz automobila, odveo ga do ulaznih vrata i rekao mu da pokuca i zatraži da ga puste unutra, „kako bi video da li je još neko u kući, u suštini koristeći petogodišnjaka kao mamac“, navela je nadzornica u izjavi.

Stenvik je dodala da je druga odrasla osoba koja živi u kući bila prisutna tokom događaja i molila da joj se dozvoli da preuzme brigu o Liamu kako bi dečak izbegao pritvor, ali je taj zahtev odbijen. Liamov stariji brat, učenik srednje škole, vratio se kući dvadeset minuta kasnije i zatekao praznu kuću, bez oca i brata. Dva direktora iz okruga takođe su došla u dom kako bi pružila podršku.

Porodica čekala azil

Mark Prokoš, advokat koji zastupa porodicu, izjavio je da je porodica čekala azil i podelio dokumenta koja pokazuju da su otac i sin ušli u SAD na zvaničnom graničnom prelazu. „Porodica je uradila sve što je trebalo u skladu sa pravilima“, rekao je. „Nisu došli ovde ilegalno. Nisu kriminalci.“

Naglasio je da protiv njih nije postojao nalog za deportaciju i da veruje da su otac i sin zajedno u pritvoru. Tricia Meklaflin, pomoćnica sekretara Ministarstva unutrašnje bezbednosti, izjavila je u sredu uveče da je ICE sproveo „ciljanu operaciju“ kako bi uhapsio Liamovog oca, koga je nazvala „ilegalnim strancem“.

