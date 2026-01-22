SPREČEN NAPAD NA PRIVATAN AVION FIRDRIHA MERCA! Ova grupa preuzela odgovornost, nemačka policija hitno reagovala!
Nemačka policija sprečila je napad ekoloških aktivista na privatni avion nemačkog kancelara Fridriha Merca u hangaru u zapadnonemačkom Arnsbergu, saopšteno je danas.
„U noći sa srede na četvrtak, policija je sprečila tri osobe u pokušaju da oštete privatni sportski avion predsednika nemačke vlade“, saopštilo je državno tužilaštvo u zapadnonemačkom Arnsbergu, gde je privatna adresa Fridriha Merca.
Jedna grupa se javila i preuzela odgovornost
U saopštenju za javnost se navodi da su tri osobe starosti 23, 28 i 56 godina neovlašćeno ušle na aerodrom Arnsberg-Menden, ali je policija sprečila oštećenje letelice koja se nalazila u jednom od hangara.
Među privedenim aktivistima je i poznata nemačka klimatska aktivistkinja Anja Vindl. Nakon akcije, grupa Otpor kolektiv, koja je preuzela odgovornost za pokušaj napada, izdala je saopštenje. „Kao deo protesta, pokušali smo da onesposobimo privatni avion kancelara Fridriha Merca. I dok klimatska kriza eskalira, nemački kancelar se vozi u privatnom avionu“, navodi se u saopštenju grupe.
Pritvorena aktivistkinja je takođe predmet istrage u Austriji
Jedna od pritvorenih aktivistkinja, Anja Vindl, takođe je predmet istrage u Austriji nakon što je oštetila sedište Austrijske narodne partije (ÖVP) bojom kako bi sprečila pregovore između ove stranke i desničarske FPO.
Nemački kancelar Fridrih Merc ima pilotsku dozvolu i poseduje dvomotorni avion austrijske proizvodnje, Dajmond DA62, koji je, kako su izvestile nemačke mediji, u vreme kupovine pre sedam godina koštao oko milion evra.
