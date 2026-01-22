"NALAZIMO SE U KLJUČNOJ TAČKI, MOŽEMO DA OKONČAMO OVAJ RAT" Zelenski u Davosu najavio SASTANAK VEKA, sutra i prekosutra se odlučuje o sudbini Ukrajine!
U Ujedinjenim Arapskim Emiratima biće održan trilateralni sastanak ukrajinskih, američkih i ruskih zvaničnika, što se vidi kao znak intenziviranja mirovnih pregovora radi okončanja rata u Ukrajini.
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ovo danas objavio tokom govora na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu, dodajući da će se dvodnevni sastanak održati u petak i subotu, piše CNN.
Ukrajinska delegacija
Obraćajući se novinarima kasnije, Zelenski je otkrio da će ukrajinsku delegaciju činiti šef i zamenik šefa njegovog predsedničkog kabineta Kirilo Budanov i Serhij Kislicija, šef parlamentarne frakcije Sluge naroda i pregovarač David Arahamija i načelnik Generalštaba Andrij Hnatov. „Zamolio sam Hnatova da doleti iz Kijeva; vojska mora biti prisutna“, rekao je Zelenski.
Ključni trenutak za pregovore
„Nalazimo se u tački u kojoj, verujem, možemo da okončamo ovaj rat ako sve strane ozbiljno rade. Ali ako neko bude igrao zajedno, rat će se nastaviti“, rekao je.
Sve detalje današnjeg govora Volodimira Zelenskog možete pročitati OVDE.