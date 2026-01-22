Slušaj vest

U Ujedinjenim Arapskim Emiratima biće održan trilateralni sastanak ukrajinskih, američkih i ruskih zvaničnika, što se vidi kao znak intenziviranja mirovnih pregovora radi okončanja rata u Ukrajini.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ovo danas objavio tokom govora na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu, dodajući da će se dvodnevni sastanak održati u petak i subotu, piše CNN.

Ukrajinska delegacija

Obraćajući se novinarima kasnije, Zelenski je otkrio da će ukrajinsku delegaciju činiti šef i zamenik šefa njegovog predsedničkog kabineta Kirilo Budanov i Serhij Kislicija, šef parlamentarne frakcije Sluge naroda i pregovarač David Arahamija i načelnik Generalštaba Andrij Hnatov. „Zamolio sam Hnatova da doleti iz Kijeva; vojska mora biti prisutna“, rekao je Zelenski.

Ključni trenutak za pregovore

„Nalazimo se u tački u kojoj, verujem, možemo da okončamo ovaj rat ako sve strane ozbiljno rade. Ali ako neko bude igrao zajedno, rat će se nastaviti“, rekao je.