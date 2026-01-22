Slušaj vest

U Ujedinjenim Arapskim Emiratima biće održan trilateralni sastanak ukrajinskih, američkih i ruskih zvaničnika, što se vidi kao znak intenziviranja mirovnih pregovora radi okončanja rata u Ukrajini.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ovo danas objavio tokom govora na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu, dodajući da će se dvodnevni sastanak održati u petak i subotu, piše CNN.

Govor Volodimira Zelenskog na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu 2026. Foto: AP/Markus Schreiber, AP/(Gian Ehrenzeller

Ukrajinska delegacija

Obraćajući se novinarima kasnije, Zelenski je otkrio da će ukrajinsku delegaciju činiti šef i zamenik šefa njegovog predsedničkog kabineta Kirilo Budanov i Serhij Kislicija, šef parlamentarne frakcije Sluge naroda i pregovarač David Arahamija i načelnik Generalštaba Andrij Hnatov. „Zamolio sam Hnatova da doleti iz Kijeva; vojska mora biti prisutna“, rekao je Zelenski.

- Foto: AP Saul Loeb

Ključni trenutak za pregovore

„Nalazimo se u tački u kojoj, verujem, možemo da okončamo ovaj rat ako sve strane ozbiljno rade. Ali ako neko bude igrao zajedno, rat će se nastaviti“, rekao je.

Sve detalje današnjeg govora Volodimira Zelenskog možete pročitati OVDE.

